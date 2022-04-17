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星・變美／54歲伊能靜吃很多卻瘦3斤！靠4秘訣養成「易瘦體質」

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▲▼ 54歲伊能靜靠4招養成「易瘦體質」 。（圖／翻攝伊能靜小紅書、微博）

▲伊能靜是出了名的凍齡女星代表，連身材都維持很好。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝伊能靜微博、小紅書

女星們為了上鏡好看，從肌膚保養到身材管理都各有一套，而今年54歲的伊能靜更是保養得宜，凍齡好狀態常讓網友大讚「吃了防腐劑！」近日她就自曝最近因忙碌吃很多，卻依然瘦了3斤，全靠她努力維持的「易瘦體質」。她也大方分享自己養成易瘦體質的4個秘訣，從飲食到生活習慣，持續堅持就能培養出來。

▲▼ 54歲伊能靜靠4招養成「易瘦體質」 。（圖／翻攝伊能靜小紅書、微博）

1.控制糖分攝取

不是少吃就有用，而是少吃什麼。糖分是造成肥胖和膠原蛋白減少的原因，因為糖分會讓人愉悅，所以吃糖是會有依賴性的，而控糖後會讓人更有專注力。

但也不是完全不吃糖，她表示「畢竟澱粉、飲料、醬汁拉裡都有糖分，所以今天喝了高糖飲料，就放棄碳水，今天大量碳水就別喝高糖飲料，這樣的意識還是可以有的。」

▲▼54歲伊能靜靠4招養成「易瘦體質」 。（圖／翻攝伊能靜小紅書）

2.保持體溫

少運動的人很少出汗，虛寒的身體容易水腫，所以泡澡、泡腳都很有幫助，她表示自己甚至到了夏天依然有泡澡習慣，就是為了排汗。她也提醒，泡完澡後要大量補充水分，再做點瑜伽、放鬆姿勢，入睡前讓自己完全放鬆，體溫不要高高低低，少吃寒冷食物，不但能幫助維持體質，更能養成好氣色。

▲▼ 54歲伊能靜靠4招養成「易瘦體質」 。（圖／翻攝伊能靜小紅書、微博）

3.大量喝水

水分能幫助身體代謝，而代謝又是養成易瘦體質的重中之重，但很多人以為喝果汁、奶茶或喝湯都算補充水分，其實不是，她提醒「每天喝1500ml的水，才是身體需要的」，像是一杯全糖奶茶，已經不是水而是糖水，這是不一樣的概念。

▲▼ 54歲伊能靜靠4招養成「易瘦體質」 。（圖／翻攝伊能靜小紅書、微博）

4.每天動10分鐘

她表示，對許多人來說，要長期上健身房真的很難，每個人都有不同原因堅持不了，她也分享自己的經驗，想要快速瘦身，健身打拳，無氧搭配有氧真的會瘦很快，但想要維持運動習慣，每天做10分鐘更有效。不用很劇烈的運動，像是拉伸、瑜伽、跳舞3首歌或散步都可以，給自己不同的變化，只要讓身體動起來，都能幫助線條柔和。

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關鍵字：

星變美, 伊能靜, 女星, 減肥, 減重, 瘦身, 易瘦體質, 身材管理, 養成, 秘訣, 方法

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