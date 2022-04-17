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小禎17萬香奈兒包與逆天長腿比美　曬勞力士夯錶對應快篩日期

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▲▼小禎 。（圖／翻攝IG）

▲小禎背香奈兒本季主打的黑色22包，175,100元。（圖／翻攝karenhu1984 IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

胡瓜女兒小禎（胡盈禎）擁有不少精品好物，除了收藏愛馬仕（Hermes）各種經典包款，也沒錯過同為法國殿堂級品牌香奈兒（CHANEL）的夯包，近日即背上本季主打的黑色CHANEL 22包搭高鐵，當天她還穿著短褲露出修長美腿，與新包一樣吸睛。

▲▼小禎 。（圖／翻攝IG）

▲小禎一雙修長美腿配香奈兒新包很吸睛。

CHANEL 22包代表此系列的創作年份2022年，同時也呼應1922年香奈兒推出的N°22 香水，以菱格紋皮革打造大容量包身，搭配皮革與金屬交錯的皮穿鍊，並點綴結合鏤空雙 C 的「CHANEL Paris」圓形吊飾，吸引時尚迷入手。小禎與楊祐寧老婆Melinda都收藏黑色款，女星何如芸則入手白色款，大讚「2022年我覺得最富代表性、最值得入手的一個包款」。

▲▼小禎 。（圖／翻攝IG）

▲小禎做快篩，以勞力士Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶蠔式鋼款的日期做對照，355,000元。

小禎的時尚行頭不僅包款有看頭，名錶也是她的心頭好，日前她在IG秀出她快篩的結果，旁邊特別放上勞力士熱門的紅藍雙色Cerachrom陶質字圈「可樂圈」Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶蠔式鋼款，搭配紀念型Jubilee錶帶，定價355,000元，有網友發問為何她要在快篩試劑旁秀錶，她回答：「有日期呀！證明是當天驗的呀！」

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關鍵字：

小禎, 香奈兒, CHANEL, Rolex, 勞力士

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