「貝嫂」親家母不愧500億身家貴婦　戴疑消失38年名鑽氣勢驚人

▲Claudia Peltz在女兒的婚禮上戴著神似消失38年的東方之星鑽石項鍊，引起時尚圈討論。（圖／翻攝nikki_makeup IG）



記者陳雅韻／台北報導

英國前「足球金童」貝克漢（David Beckham）的23歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham），日前與百億富家千金妮可拉佩茲（Nicola Peltz）完婚，眾人除了目光放在新人的行頭，升格為婆婆的「貝嫂」維多利亞貝克漢的超過21克拉、價值上億鑽石項鍊也深受矚目，未料她的親家母、新娘妮可拉佩茲的媽媽Claudia Peltz更狂，婚宴當天所戴的巨鑽項鍊疑似已消失38年的名鑽「東方之星」（East Diamond），重達94.78克拉，價值難以估算。

▲維多利亞貝克參加長子婚禮身穿自己設計的銀色禮服搭配巨鑽。（圖／翻攝victoriabeckham IG）





▲維多利亞貝克漢佩戴巨鑽項鍊與鑽戒各價值上億元。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

這枚重94.78克拉、顏色D等級的梨形鑽石「東方之星」，幾經轉手相當波折，最早記錄的擁有者是蘇丹的阿卜杜勒哈密特，後來卡地亞（Cartier）買下，於1908年將其賣給了正在周遊世界度蜜月的美國名媛、礦業巨頭千金Evalyn Walsh McLean，她同時也收藏另一顆傳奇藍鑽「希望之星」（Hope Diamond），她過世後兩顆名鑽都被海瑞溫斯頓先生（Harry Winston）收購，在1949年珠寶巡展時，兩顆巨鑽被鑲成一條華麗無比的項鍊。

▲海瑞溫斯頓曾將希望藍鑽與東方之星鑲成一條項鍊。（圖／翻攝海瑞溫斯頓官網）

巡展之後，海瑞溫斯頓將「東方之星」賣給新婚的埃及國王法魯克，但他未付清款項，鑽石最終輾轉又回到海瑞溫斯頓手上，經過重新鑲嵌於1984年再度售出，從此未曾在公開市場亮相過，消失了38年，竟在貝克漢親家母Claudia Peltz身上出現，雖然本人未證實是「東方之星」，但從設計到主石所用的鑽石，都足見身家高達500億元的Peltz家族財力驚人。

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