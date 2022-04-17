林志穎老婆百萬「錶王」對上陶喆妻勞力士　大嫂團聚餐金錶盡出

▲陳若儀（左）與江佩蓉聚餐，分別戴PP與勞力士金錶。（圖／翻攝IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

運動風當道，新一代名媛貴婦對於名錶的品味也轉向中性設計，尤其以「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）、愛彼表（Audemars Piguet，簡稱AP）、勞力士（Rolex）等高級運動錶最受歡迎。近日林志穎老婆陳若儀與陶喆老婆江佩蓉聚餐，「大嫂團」金錶盡出，分別戴上百萬的PP Nautilus與勞力士Oyster Perpetual金錶亮相，為整體造型增添亮點。

▲身穿香奈兒服裝的陳若儀（左），為髮飾品牌Monkey Bow老闆Juliana慶生。

當天兩人為台灣髮飾品牌Monkey Bow老闆Juliana慶生，Juliana佩戴梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）經典的Alhambra手鍊，而一身香奈兒裝的陳若儀，則戴上手環再疊戴PP熱門Nautilus金鷹系列咖啡色面盤的型號5711/1R玫瑰金自動錶，此錶款停產前定價1,725,000元，女星劉嘉玲也擁有同款。

▲PP型號5711/1R Nautilus玫瑰金自動錶，停產前定價1,725,000元。（圖／資料照）

同場的陶喆老婆江佩蓉則佩戴勞力士搭配羅馬數字的金錶，價值同樣上看百萬元，以Oyster Perpetual Datejust 31腕錶18K永恒玫瑰金款為例，搭配巧克力色面盤與羅馬數字，當中羅馬數字VI特別鑲鑽，配上元首型（PRESIDENT）錶帶顯得俐落時髦，因此輕鬆擄獲時尚女性芳心。

▲勞力士Oyster Perpetual Datejust 31腕錶18K永恒玫瑰金款，1,111,000元。（圖／翻攝勞力士官網）



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