廖思惟尺度比媽媽孫芸芸還大　露深溝加碼秀美腿辣翻

▲廖思惟深V上衣搭配熱褲露出修長美腿，青春洋溢。（圖／翻攝trinityliao IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸的長女廖思惟（Trinity）在澳洲讀書，經常在IG分享美食與生活照，青春洋溢的她穿搭比媽媽還辣，近日穿著深V白色針織衫，露出粉紅色蕾絲內搭，深邃「事業線」一覽無遺，同時搭配迷你熱褲加碼秀修長美腿，讓網友直呼「太性感了吧」！

▲孫芸芸以皮衣搭配YUN YUN SUN新耳環，刻意將外套拉斜一些露出鎖骨。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

有別於女兒的大尺度，孫芸芸多年來在公開活動或美照中，性感造型僅止於秀美背與招牌美腿，鮮少亮「深溝」，近日她為宣傳同名飾品品牌YUN YUN SUN的新作，特別將皮外套拉斜一邊露出鎖骨與頸部線條，讓焦點回歸到閃亮的耳環上。

▲廖思惟背DIOR微型Lady Dior手袋顯得俏皮。（圖／翻攝trinityliao IG）

孫芸芸的美貌基因一脈相承，連時尚品味也傳給女兒，廖思惟在澳洲出遊多以亮色小包為主，最新曝光是DIOR經典手袋Lady Dior的微型版本，以Rose Des Vents Cannage 藤格紋圖案羊皮，飾有標誌 Cannage藤格紋圖案縫線，並點綴「D.I.O.R.」吊飾，配有手柄和可調整長短及可拆卸的肩帶，因此手提、肩背或斜背都有型。

▲DIOR微型Lady Dior手袋以Rose Des Vents Cannage 藤格紋圖案羊皮製成，110,000元。（圖／翻攝Dior官網）

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