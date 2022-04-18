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彭于晏隔離無聊竟幫「女網友挑唇膏」 ，男神欽點色號是這支

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▲▼彭于晏幫網友挑口紅。（圖／翻攝自彭于晏IG、小紅書）

▲彭于晏隔離無聊，對網友們的各式問題來者不拒。（圖／翻攝自IG/yuyanpeng、小紅書/王往）

記者曾怡嘉／台北報導

大陸上海封城，大家都得乖乖待在家隔離，像是人在上海男星彭于晏，天天在IG今日曬菜色，引起一票粉絲私訊問候，他竟也一一回覆按讚，被網友笑稱：「這是人生與彭于晏最近的距離」，而近來更有女網友要彭于晏幫忙挑口紅色號，他竟也幫忙挑了，讓網友受寵若驚。

▲▼彭于晏幫網友挑口紅。（圖／翻攝自彭于晏IG、小紅書）

自上海實施封城後，每個小區必須靠配給或是團購方式分配食材，形成了大明星和一班民眾每天吃一樣的有趣經歷，像是住在和彭于晏同區的網友收到馬鈴薯、紅蘿蔔和牛排，就看到彭于晏在IG上分享牛排大餐，笑稱有種和偶像同居的錯覺。

▲▼彭于晏幫網友挑口紅。（圖／翻攝自彭于晏IG、小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書/王往）

或許真的在家隔離無聊到發慌，彭于晏對於網友的許願幾乎照單全收，耐心的幫網友挑選服裝二選一，甚至還幫女網友挑口紅色號，對話內容更是超爆笑，當女網友貼出兩張照片讓他選，他竟回：「有差嗎？」

▲▼彭于晏幫網友挑唇膏。（圖／翻攝自小紅書/芥末色的喵）

▲男神彭于晏欽點的是這一支。（圖／翻攝自小紅書/芥末色的喵）

網友向他解釋一個偏紅，另一個偏橘色，彭于晏便選了右邊的偏橘色，女網友也在小紅書大方分享，被男神欽點的口紅是TOM FORD的設計師唇膏#307 DASHING。

不少網友看到這則貼文，紛紛熱情回應：「我覺得這個比選衣服好笑」、「以後廣告可以寫彭于晏色」、「他好真誠啊」、「看在他的面子上買了右邊」。

關鍵字：

唇膏, 彭于晏, 色號

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