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《柯南》黑影犯人隱身「和菓子」！囂張表情太生動，開賣就秒殺

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實習記者施至真／綜合報導

日本人熱愛將糖果、糕點製作成可以食用的造型食玩，為配合電影《名偵探柯南：萬聖節的新娘》上映熱潮，萬代糖果事業部推出一系列「名偵探柯南和菓子」，而其中一款黑漆漆的犯人和菓子，官網照片一曝光便瞬間引爆話題，一上市就被粉絲搶購一空。

▲《柯南》黑影犯人隱身「和菓子」。（圖／翻攝IG）

▲《名偵探柯南》和菓子粉絲必吃。（圖／翻攝bandai.co.jp）

日本萬代糖果事業部這次搭上電影風潮，時隔許久再度推出《名偵探柯南》系列和菓子，超萌的外型搭上濃郁內餡，讓吃過的饕客們眼睛都亮了。這次回歸一共推出三種口味，包著濃郁卡士達奶油內餡的「柯南款」，讓粉絲們回味無窮，新推出的「安室透款」草莓和菓子，也有不少人等不及想要嚐鮮，不過，最讓人眼睛為之一亮的則是「犯人款」的巧克力和菓子，整顆黑嚕嚕的外型與塑膠底盒融為一體，讓它幾乎完全隱身。

「犯人和菓子」的內餡由綿綿軟軟的白豆沙，混入微苦的黑巧克力製成，配上外層扎實的傳統和菓子外皮，一口咬下就能感受苦甜兩種滋味融合的層次口感，光是想像就令人垂涎。

▲《柯南》黑影犯人隱身「和菓子」。（圖／翻攝IG）

▲網友搶吃犯人和菓子，上架就秒殺。（圖／翻攝IG@kuromatsu_gensai，@ss.sherry_shuichi）

除了好滋味，「犯人和菓子」的外型更是它一上市就引發民眾搶吃的最大主因，相比柯南和安室透兩款，犯人款僅以簡單線條與黑白色系，就將犯人囂張的表情生動刻劃出來，甚至有網友笑道：「這年頭真的是壞人比較好看XD」、「就是衝著它生動的表情買的」。

另外，85度C近期主打的卡娜赫拉小蛋糕也超可愛，P助小鴨和粉紅兔兔使用桔子戚風蛋糕為基底，再搭上不同風味的慕斯內餡，一口咬下之後，可以吃到濃厚的奶香與層次內餡，外層超療癒的表情則是以巧克力做點綴，搭配一圈米花巧克，光是放在桌上欣賞，就能爆擊少女心。

▲《柯南》黑影犯人隱身「和菓子」。（圖／翻攝IG）

▲卡娜赫拉小蛋糕造型太可愛，少女下午茶必吃。（圖／翻攝IG@85cafe）

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關鍵字：

名偵探柯南, 和菓子, 甜點, 食玩, 黑影犯人, 柯南

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