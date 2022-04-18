fb ig video ETtoday search mobile

星巴克4／18起全品項、全容量買一送一　「限時4小時」立馬賺一杯

>

▲星巴克買一送一。（圖／取自星巴克同好會）

▲星巴克買一送一又來了。（圖／取自星巴克同好會、各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期星巴克推出週一、週五與週六優惠活動，而今（4／18）再推全品項買一送一優惠，到5月中前共有特定6天，每天推出「限時4小時好友分享」，消費者只要選對時間進店買咖啡，馬上現賺一杯不囉唆，而且不限容量，快把行事曆打開做筆記！

星巴克宣布在4／18、4／28、5／4、5／5、5／11、5／12共6天，推出「星光好友分享」優惠，當天從下午4點到晚上8點進店購買兩杯相同容量、風味、冰熱一致的飲料，就可享買一送一。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，且部分門市與車道服務不適用。

▲星巴克買一送一。（圖／取自星巴克同好會）

此外，可別忘記星巴克從4／15起至6／3期間，每週五推出「Black Party 黑咖啡 Happy Hour」活動，消費者當天上午10點到下午2點時段，至店內購買兩杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。優惠品項包括美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會）

在5月底前，每週一上午10點前至店版中杯美式咖啡，不限冰熱均享有單杯65元的優惠價；在6／4前，每週六至店內點購大杯COLD BREW及氮氣冷萃系列，單杯可享30元折扣，請注意優惠品項為冷萃與氮氣冷萃咖啡系列，不包含典藏冷萃或典藏氮氣冷萃咖啡系列。

伯朗咖啡館在4月也推出「世界地球日飲品買一送一」優惠，針對4／18、4／24、4／25都有好友分享優惠，各日優惠門市均有不同，建議可在官網查詢，分享日以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯。飲品不限品項、容量，手沖咖啡Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，結帳金額以高價品計算。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

TWICE Momo「緊身洋」純欲氣息噴發　「她」罕露渾圓胸型粉看傻

TWICE Momo「緊身洋」純欲氣息噴發　「她」罕露渾圓胸型粉看傻

林志穎老婆百萬「錶王」對上陶喆妻勞力士　大嫂團聚餐金錶盡出

林志穎老婆百萬「錶王」對上陶喆妻勞力士　大嫂團聚餐金錶盡出

皮膚科醫師教「正確洗頭方式」　7大清潔護理觀念你知道幾個？

皮膚科醫師教「正確洗頭方式」　7大清潔護理觀念你知道幾個？

小禎17萬香奈兒包與逆天長腿比美　曬勞力士夯錶對應快篩日期 最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎 廖思惟尺度比媽媽孫芸芸還大　露深溝加碼秀美腿辣翻 職場上「擺臭臉」不是失敗者！有話直說、不糾結讓你告別EQ差 「你是哪種花」小測驗秒看最近心理狀態！　第一種需要好好休息 星巴克4／18起全品項、全容量買一送一　「限時4小時」立馬賺一杯 星巴克4／15起每週「特定5款」買一送一　3大優惠一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面