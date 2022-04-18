星巴克4／18起全品項、全容量買一送一　「限時4小時」立馬賺一杯

▲星巴克買一送一又來了。（圖／取自星巴克同好會、各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期星巴克推出週一、週五與週六優惠活動，而今（4／18）再推全品項買一送一優惠，到5月中前共有特定6天，每天推出「限時4小時好友分享」，消費者只要選對時間進店買咖啡，馬上現賺一杯不囉唆，而且不限容量，快把行事曆打開做筆記！

星巴克宣布在4／18、4／28、5／4、5／5、5／11、5／12共6天，推出「星光好友分享」優惠，當天從下午4點到晚上8點進店購買兩杯相同容量、風味、冰熱一致的飲料，就可享買一送一。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，且部分門市與車道服務不適用。

此外，可別忘記星巴克從4／15起至6／3期間，每週五推出「Black Party 黑咖啡 Happy Hour」活動，消費者當天上午10點到下午2點時段，至店內購買兩杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。優惠品項包括美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡。

在5月底前，每週一上午10點前至店版中杯美式咖啡，不限冰熱均享有單杯65元的優惠價；在6／4前，每週六至店內點購大杯COLD BREW及氮氣冷萃系列，單杯可享30元折扣，請注意優惠品項為冷萃與氮氣冷萃咖啡系列，不包含典藏冷萃或典藏氮氣冷萃咖啡系列。

伯朗咖啡館在4月也推出「世界地球日飲品買一送一」優惠，針對4／18、4／24、4／25都有好友分享優惠，各日優惠門市均有不同，建議可在官網查詢，分享日以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯。飲品不限品項、容量，手沖咖啡Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，結帳金額以高價品計算。