fb ig video ETtoday search mobile

新垣結衣新照曝光被指「婚後崩壞」　高髮際線＋老氣套裝飄嬸味

>

記者王則絲／台北報導

日本女星新垣結衣在去年5月與男星星野源閃婚後，引發一波「國民失戀」，而後就較少露面，近日新垣結衣現身受訪宣傳新劇《鎌倉殿的13人》，一組最新造型的照片釋出，許久沒見的她，卻是被網友說是「婚後崩壞」，指出髮型與服裝上的失誤讓女神飄嬸味。

▲新垣結衣。（圖／推特）

▲新垣結衣。（圖／推特）

▲新垣結衣最新亮相造型。（圖／翻攝自推特，以下同）

新垣結衣正在播出的新作品《鎌倉殿的13人》為她首次接演的大河劇，攜手小栗旬、大泉洋主演，在最新宣傳新劇訪問後釋出的照片裡，新垣結衣梳起清爽的髮型，將瀏海全梳得乾乾淨淨，露出平滑光亮的額頭，並穿著一身設計感灰色毛呢套裝，體型看起來纖細依舊。

不過就有網友指出，新垣結衣這次沒有瀏海又顯得扁塌的貼頭髮型，加上身上成熟的裝扮，讓她的髮際線顯得很高，服裝又顯得老氣，整個人「飄嬸味」，「有種元氣大傷的感覺」、「女神崩壞了」、「好像大媽」。

▲新垣結衣。（圖／推特）

而今年33歲的新垣結衣也確實不再是少女，許多粉絲出面緩頰，表示女神也不可能永遠都是空氣瀏海的嫩妹裝扮，「這次是造型上的問題，本人還是很漂亮。」新垣結衣則是在訪問中說明：「現實生活升格人妻，劇中更扮演人母的角色，造型會比較成熟。」

►TWICE Momo「緊身洋」純欲氣息噴發　「她」罕露渾圓胸型粉看傻

►捕獲野生Jennie穿「香奈兒泳裝」辣翻！　橘髮太搶眼變最美路人

關鍵字：

新垣結衣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

TWICE Momo「緊身洋」純欲氣息噴發　「她」罕露渾圓胸型粉看傻

TWICE Momo「緊身洋」純欲氣息噴發　「她」罕露渾圓胸型粉看傻

林志穎老婆百萬「錶王」對上陶喆妻勞力士　大嫂團聚餐金錶盡出

林志穎老婆百萬「錶王」對上陶喆妻勞力士　大嫂團聚餐金錶盡出

皮膚科醫師教「正確洗頭方式」　7大清潔護理觀念你知道幾個？

皮膚科醫師教「正確洗頭方式」　7大清潔護理觀念你知道幾個？

小禎17萬香奈兒包與逆天長腿比美　曬勞力士夯錶對應快篩日期 最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎 廖思惟尺度比媽媽孫芸芸還大　露深溝加碼秀美腿辣翻 職場上「擺臭臉」不是失敗者！有話直說、不糾結讓你告別EQ差 「你是哪種花」小測驗秒看最近心理狀態！　第一種需要好好休息 星巴克4／18起全品項、全容量買一送一　「限時4小時」立馬賺一杯 星巴克4／15起每週「特定5款」買一送一　3大優惠一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面