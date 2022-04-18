新垣結衣新照曝光被指「婚後崩壞」　高髮際線＋老氣套裝飄嬸味

記者王則絲／台北報導

日本女星新垣結衣在去年5月與男星星野源閃婚後，引發一波「國民失戀」，而後就較少露面，近日新垣結衣現身受訪宣傳新劇《鎌倉殿的13人》，一組最新造型的照片釋出，許久沒見的她，卻是被網友說是「婚後崩壞」，指出髮型與服裝上的失誤讓女神飄嬸味。

▲新垣結衣最新亮相造型。（圖／翻攝自推特，以下同）



新垣結衣正在播出的新作品《鎌倉殿的13人》為她首次接演的大河劇，攜手小栗旬、大泉洋主演，在最新宣傳新劇訪問後釋出的照片裡，新垣結衣梳起清爽的髮型，將瀏海全梳得乾乾淨淨，露出平滑光亮的額頭，並穿著一身設計感灰色毛呢套裝，體型看起來纖細依舊。

不過就有網友指出，新垣結衣這次沒有瀏海又顯得扁塌的貼頭髮型，加上身上成熟的裝扮，讓她的髮際線顯得很高，服裝又顯得老氣，整個人「飄嬸味」，「有種元氣大傷的感覺」、「女神崩壞了」、「好像大媽」。

而今年33歲的新垣結衣也確實不再是少女，許多粉絲出面緩頰，表示女神也不可能永遠都是空氣瀏海的嫩妹裝扮，「這次是造型上的問題，本人還是很漂亮。」新垣結衣則是在訪問中說明：「現實生活升格人妻，劇中更扮演人母的角色，造型會比較成熟。」

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