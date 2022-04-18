花子變時尚咖！劉品言「雛菊印花」T恤、西裝外套穿出高級感

記者鮑璿安 ／台北報導

女星劉品言演出《華燈初上》花子一角色大受好評，近期更受到時尚界青睞，出鏡MAX&Co. 2022春夏大片，一口氣換上多套造型，包括鮮艷色系洋裝、A-line長裙都難不倒，宛如是夏季穿搭範本，值得粉絲筆記。

▲劉品言出鏡MAX&Co.2022春夏大片，「花子」遇上清新雛菊印花 。（圖／品牌提供）

劉品言出鏡MAX&Co. 2022春夏大片公開，讓人看到不同風格的「花子」，品牌本季與設計師Margherita Missoni聯手打造夏季限量系列，以清新為主軸定調，劉品言演繹雛菊印花外套，搭配優雅的Ａ字長裙洋裝，很有度假氣息。連品牌LogoT恤也注入雛菊元素，劉品言以絲巾點綴腰間，加上半月手拿包小巧可愛。另也切換風格，身穿繽紛的水彩格紋洋裝，與帥氣的丹寧水桶包相佐，劉品言掩飾不住燦爛笑容，非常有女人味。

▲劉品言搶先拎上FENDI 全新尺寸的Peekaboo ISeeU Petite款式 。（圖／品牌提供）

劉品言近期時尚邀約不斷，她也搶先拎上FENDI 全新尺寸的Peekaboo ISeeU Petite款式，與配件Micro是本季的新成員，在原有的中款、小款基礎上更縮小，搭配飄逸線條洋裝，一手一顆有夠搶眼。