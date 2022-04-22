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7款「夜空藍」手錶推薦！歐米茄聯名Swatch、真力時鏤空日常配戴都耐看

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文／職場人

職場人有戴手錶的習慣嗎？不管是面試、會議還是應酬場合，你是否也注意到那些戴著手錶的人總給人一種職場強人的氣勢，穩重、守時常是他們給人的第一印象，就像領帶、西裝一樣，手錶其實也可以是一種穿搭配件及為自己加分的方式，下列編輯也整理了7款2022年新款手錶，以夜空藍系為主題，特別適合在這春夏之際配戴。

2022職場新款手錶推薦

1：SWATCH——CAROUSEL

▲Swatch藝術合作系列Gent手錶展現色彩大師羅伯特德勞內畫作《旋轉木馬》。（圖／SWATCH，下同）

第1款推薦適合職場配戴的手錶為SWATCH與當代藝術殿堂Centre Pompidou（龐畢度藝術中心）合作的「CAROUSEL」，這款Gent腕錶靈感源自色彩大師——羅伯特·德勞內（Robert Delaunay）的經典作品《旋轉木馬》，其作品擅長透過色彩描繪動態的活動，而這款錶盤上的日曆輪即是藉由鏤空設計來展現不同色彩，讓風格更加活潑，配戴起來也比較具有輕鬆、活力感。

2：SWATCH——Mission to Neptune

第2款推薦適合職場配戴的手錶為SWATCH BIOCERAMIC MoonSwatch系列腕錶「Mission to Neptune」，出自與瑞士奢華鐘錶品牌OMEGA合作創新的超霸登月錶系列，從太空中汲取設計靈感打造11款新錶，並以太陽系行星命名，包括：金星、天王星、海王星、水星等，而編輯推薦的這款則是向冰巨行星海王星致敬，以冰冷的深藍色為主色調。

3：ZENITH真力時——CHRONOMASTER OPEN 鏤空腕錶

▲CHRONOMASTER OPEN 鏤空腕錶（圖／ZENITH真力時，下同）

第3款推薦適合職場配戴的手錶為ZENITH真力時的「CHRONOMASTER OPEN 鏤空腕錶」，材質為18K玫瑰金，錶盤採銀色啞光，搭配2個不同顏色的計時盤和半透明聚合物計時盤，簡潔大方，而錶帶的部分則是用藍色小牛皮為設計，搭配金質三重摺疊式錶扣，是一款正式休閒皆可配戴的錶款。

4：ZENITH真力時——CHRONOMASTER SPORT

第4款推薦適合職場配戴的手錶同樣也是ZENITH真力時的「CHRONOMASTER SPORT」，是腕錶專門店限定款式，這款錶最特別的地方在於它錶盤的獨特三色陶瓷錶圈，銀色太陽紋錶盤配三色計時盤，彷彿晝夜景色，從夜空、黑夜再到黎明的感覺，錶帶及錶扣的部分則是金屬錶鏈，相對前一款比較不挑人，而且也比較百搭。（編輯覺得這款也很顯白）

5：浪琴表Longines——星空藍女士腕錶

▲浪琴星空藍女士腕錶（圖／Longines）

第5款推薦適合職場配戴的手錶為浪琴表Longines的「星空藍女士腕錶」，出自人氣DolceVita多情系列，雖然不是最新款但有在追韓劇的職場人應該都發現，近期韓劇中的主角們很常配戴方形錶，而浪琴表的方形錶也頗為出名。這款星空腕錶為深藍色面盤，優雅又高尚，而且皆配有錶帶快拆裝置，職場人可以依據當日穿搭或出席不同場合，自由地更換不同色錶帶，整體CP值非常高。

6：寶格麗BVLGARI——超薄三問腕錶

▲寶格麗超薄三問腕錶（圖／BVLGARI，下同）

如果有預算或想投資一款錶來犒賞自己的職場人，可以參考第6款推薦的寶格麗BVLGARI「超薄三問腕錶」，金屬錶殼搭配透明底蓋，錶盤則是採鏤空霧面藍設計，搭配灰色鈦金屬指針，就像銀河的星系美麗又高雅。若是出席較高級正式的場合，而服裝已經走華麗路線的話，可以試試搭配這款手錶，既不會喧賓奪主，也可以突顯個人特色。 

7：寶格麗BVLGARI——超薄鏤空陀飛輪自動計時腕錶

第7款推薦適合職場配戴的手錶也是寶格麗BVLGARI的「超薄鏤空陀飛輪自動計時腕錶」（圖左），白K金錶冠內嵌黑陶瓷與白K金按把，這款設計為鏤空錶盤搭配灰色計時盤與藍色指針，特別的是錶帶採藍色鱷魚皮搭配鉑金錶扣，典雅兼具俐落的線條感，日常配戴也很耐看。

 以上7款手錶推薦給職場人，近期若有打算投資手錶配件的人可以參考哦！

【延伸閱讀】

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 手錶, SWATCH, 真力時, 寶格麗

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