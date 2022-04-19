網紅「瘦大奶」修太多不科學？網揭：4招保養真的有差

實習記者施至真／綜合報導

無論男女，沒有人不喜歡欣賞好身材，同樣身為女性，在路上看到身材勻稱、四肢纖長、胸部圓潤的女生，一樣會感到非常羨慕，一名女網友在Dcard以「瘦大奶真實存在機率」為題發文，詢問網路經常看到的傲人身材究竟是照騙、修圖、整型，還是真的存在。今天整理了4個秘訣，從飲食到生活習慣，持續堅持就能拉近妳和「瘦大奶」的距離。

▲「瘦大奶」到底能不能靠後天養成。（圖／翻攝IG@_seonghee__，@jiyuu_jiyuu）

原PO提到，發達的網路時代經常能在網上看到形形色色的身材，對於微肉卻擁有大胸部的「肉大奶」身材能夠理解，但對於擁有纖細四肢和傲人上圍的「瘦大奶」卻感到十分疑惑，究竟她們到底哪來那麼多脂肪長在胸部上？不少女網友紛紛回應：「現在的人發育都很好，但平常認真保養也有差」、「很多瘦大奶都是靠後天努力」、「說狠一點，妳的脂肪基因都可以專門囤在下半身，人家基因大樂透，當然可以只囤積在兩顆奶」。

以下整理4項網友提供的「瘦大奶」養成秘訣，只要持續堅持這幾項生活習慣，就能擁有人人稱羨的水蛇腰和渾圓奶。

1.攝取優質脂肪和足夠膠原蛋白

女生不能沒有油！想要達到豐胸效果，可以透過增加脂肪來刺激胸部發育，為了養成「瘦大奶」，必須避開不健康的飽和脂肪或經高溫油炸的油脂，並選擇天然的優質脂肪，像是：堅果類、魚類、酪梨、雞蛋或植物油、橄欖油等富含好油的天然食物。另外，膠原蛋白雖與胸部成長並無直接的關係，但補充膠原蛋白有助維持肌膚的彈性，能夠維持良好的胸型，也非常重要。

▲吃對飲食很重要。（圖／翻攝IG@oe_day，@jiyuu_jiyuu）

2.豐胸飲食

童顏女星郭書瑤絕對是「瘦大奶」代表之一，E罩杯的瑤瑤表示飲食是她的養胸關鍵，她的豐胸菜單多以原型食物為主，像是： 熱豆漿加蛋、海鮮、乳製品，並搭配山藥、南瓜、蘋果、奇異果等蔬果來暢通乳線。

3.運動、按摩

同樣擁有D罩杯魔鬼身材的郭雪芙，除了食補之外，早上起床也會利用瑜珈伸展，睡前再針對腰部及手臂進行局部加強運動，維持她的緊緻身材。另外，為了保持圓潤胸型，每天洗完澡後，還會利用美胸霜按摩胸部10分鐘。

4.穿對胸罩

養成美胸與穿對胸罩有很大的關係，如果不按照正確的內衣穿法，會導致空杯、外擴、副乳的出現，想知道自己究竟有沒有穿錯內衣，除了檢測胸圍舒適度、罩杯貼合度以外，還可以把手抬起來晃動，確定胸部是否會因為罩杯尺寸不合而位移。

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