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美國名媛親揭時髦造型下怎麼上廁所？　出席活動都「穿尿布」解決

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記者王則絲／外電報導

美國名媛網紅金卡戴珊（Kim Kardashian）以豐滿的葫蘆型身材聞名，每每現身時尚場合，造型不驚人不罷休。近日金卡戴珊擔任《艾倫秀》嘉賓，訪問中她親自解惑了許多粉絲深埋心中許久的疑惑：「在這些時髦裝扮下，金卡戴珊究竟怎麼上廁所的？」對此，金卡戴珊大方公開秘訣：「我穿尿布！」

▲金卡戴珊 。（圖／翻攝自IG）

▲金卡戴珊的時尚造型經常讓人疑惑：「究竟怎麼上廁所？」（圖／翻攝自BALENCIAGA）

細數金卡戴珊出席各大場合活動的造型，不外乎都是極其華麗吸睛，或是非常貼身的服裝，每一套看起來都不好穿脫，穿脫不只花時間，也得需要別人協助，尤其是金卡戴珊日前曾穿著一身「黃色膠帶裝」前往看大秀，在把身上膠帶全撕掉前，根本不可能脫褲子上廁所。嘗試過眾多穿脫麻煩的造型，也讓金卡戴珊的粉絲們不禁產生疑問：「她究竟怎麼上廁所的？」

▲金卡戴珊 。（圖／翻攝自IG）

▲金卡戴珊於節目上公開，有時服裝太難穿脫，她便穿「成人尿布」解決問題。（圖／翻攝自IG@kimkardashian，以下同）

這回金卡戴珊上節目就大方提及，在有些造型確實不方便上廁所的情況下，原來都是「穿尿布」解決！金卡戴珊十分看重每一次亮相的造型，必須時髦、必須有話題，但舒適度並不在她的考慮範圍內，只要漂亮，她並不在乎有多不方便，若是上廁所很麻煩的服裝，金卡戴珊會穿「成人尿布」來解決問題，她大方分享：「我不在乎穿尿布有多不舒服、要穿多久，我穿尿布的話可以不用去洗手間非常方便。」

▲金卡戴珊 。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

金卡戴珊, Kim Kardashian, 尿布

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