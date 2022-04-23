Jennie「果汁氣泡橘」髮色太妍、泫雅都染過　自帶美光濾鏡回頭率超高

文／美人圈

BlackPink Jennie可以說是世界級時尚Icon，每每換新造型，都會造成轟動，掀起「Jennie同款」風潮！而Jennie自出道以來大多是深髮色造型，這次竟驚喜地換上夏天氣息的「果汁氣泡橘」！其實橘色系髮色在夏天一直都非常受到韓妞們的喜愛，就連金世正、太妍、泫雅等韓星都染過同款髮色，這回就帶來「果汁氣泡髮色」範本，一起換上活力感滿滿的顯白髮色吧～

果汁氣泡橘髮色範本1：Jennie

Jennie近日在IG無預警PO出全新造型！從原本的深棕色，換成亮麗感的「果汁氣泡橘」，引來大批粉絲按讚留言～相信近期又會颳起一陣模仿風潮！Jennie這款髮色乍看之下好像很難駕馭，不過其實橘色系髮色非常襯膚色，照片中的Jennie即便沒上甚麼妝，氣色依然超好，換上新髮色後看起來似乎更減齡。

果汁氣泡橘髮色範本2：金世正

若是不敢嘗試太過招搖的顏色，可以試試看金世正這款蜜糖橘棕色～原本在熱播韓劇《社內相親》中的長髮造型，一口氣剪至下巴長度，以溫柔感十足的蓬鬆內彎捲，搭配上顯白的蜜糖橘棕色，根本超甜美～在悶熱的夏天換上新造型，跟世正一起成為短髮女神！

果汁氣泡橘髮色範本3：太妍

說到淺髮色範本，一定就會聯想到行走的「髮型教科書」太妍啦～出道以來換過各式各樣的髮色，小編認真覺得任何顏色放在太妍身上都超級合理！像是這款大家都相當熟悉的「髒橘色」，以橘色作為基調，並調和溫暖的棕色，帶出活力感的髒橘色，重點是超級顯白，完全就是黃肌本命髮色～

還有仙氣爆棚的粉橘金色～這款髮色比起髒橘色，飽和度偏低、明度也更高一些，不過因為加入了粉色調，因此也不需要擔心會顯氣色不好，反而像是自帶美光濾鏡，讓膚色紅潤、白淨！這款髮色會隨著洗髮次數越褪越淺，建議可以搭配補色洗髮精，留色更持久！

果汁氣泡橘髮色範本4：泫雅

小野馬泫雅一直給人火辣辣、野性美的印象！飽和度高的橘色，融入了血色感，因此可以提升肌膚的白皙度，即便是黃肌也可以讓膚色襯出白淨的效果～搭配長度及胸的凌亂捲，更展現出高級時髦感。

果汁氣泡橘髮色範本5：itzy禮志

ITZY的隊長禮志風格多變！無論是神祕感的黑長髮、極具個性的煙灰色，到亮眼的橘色可以駕馭～這款髮色在陽光下會帶紅感，那鮮豔的色澤就彷彿就像是剛上岸的美人魚公主，走在路上回頭率超高！

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