fb ig video ETtoday search mobile

《我們的藍調》韓志旼隨時補水養成牛奶肌　就連玄彬都誇美

>

文／美人圈

2022韓劇一檔比一檔精彩，4月更迎來了新劇《我們的藍調時光》，由李炳憲、車勝元、韓志旼、申敏兒、金宇彬組成超強卡司陣容，剛開播2集就瞬間衝上熱播榜，這次和金宇彬組成螢幕情侶的韓志旼更是引起熱議，年近40歲的她依舊保有凍齡童顏，好肌膚完全不需套濾鏡，更曾被玄彬稱讚是「合作過的女演員之中最美」，究竟女神韓志旼是怎麼保養肌膚與身材的呢？以下五大保養祕訣一次為大家解答！

《我們的藍調時光》卡司超猛！李炳憲、車勝元、韓志旼、申敏兒、金宇彬同台飆戲

《我們的藍調時光》主要以濟州島大海為故事背景，透過李炳憲、車勝元、韓志旼、申敏兒、金宇彬等大咖演員的精湛演技來詮釋14種酸甜苦澀的人生故事，希望能引起大家的共鳴並帶來更多省思。

▲韓志旼保養秘訣公開。（圖／翻攝tvN）

《我們的藍調時光》海報。（圖／翻攝tvN）

這也是金宇彬 X 申敏兒 CP首次同台飆戲，但比較可惜的是真實CP無法成真，劇中是改由韓志旼來和金宇彬組成螢幕情侶，編劇還特別精神喊話：「希望大家可以諒解一下XD」。韓志旼飾演性格開朗活潑的新手海女「李英玉」與金宇彬飾演的暖男船長「朴正俊」，共譜愛的羅曼史，光看預告就能感受到滿滿溫暖氛圍，讓人看著不知不覺心情也被治癒了。

▲韓志旼保養秘訣公開。（圖／翻攝tvN）

▲《我們的藍調時光》由俊男美女共同演出。（圖／Netflix提供）

金宇彬、韓志旼顏值爆棚的畫面更是讓小編不經懷疑，女神是不是都吃漂亮長大的？怎麼從《大長今》時期信非、《海德、哲基爾與我》張荷娜到現在《我們的藍調時光》李英玉，韓志旼歐膩都沒變老，完全不敢相信眼前的她已即將奔四。

《我們的藍調時光》韓志旼保養秘訣1：隨身攜帶保濕噴霧

韓志旼私下曾透露，因為女明星常常要搭飛機跑行程，待在乾燥的機艙久了，肌膚也會吃不消，所以平常她會習慣隨身帶著保濕噴霧，一感覺到皮膚乾繃，就趕緊噴幾下，再為雙頰即刻補水，非常推薦大家可以長備一罐在身旁。

《我們的藍調時光》韓志旼保養秘訣2：多吃水果，定期補充維他命

另外，想要維持彈潤水光肌，可不是只有擦保養品這麼簡單，對於飲食管理，韓志旼也非常有一套，私下的她非常喜歡吃水果，每天至少會吃2~4份水果，尤其是奇異果、櫻桃、葡萄，含有豐富的維他命C與維他命A，對於抗氧化、抗老特別有幫助。

《我們的藍調時光》韓志旼保養秘訣3：香蕉醋減肥法

說到對水果的熱愛，韓志旼還曾研發一招「香蕉醋減肥法」！香蕉是著名的高鉀食材，可以消除水腫、促進肌肉收縮，是人體不可或缺的礦物質，女神尤其推薦可以在晚餐後服用，或是以香蕉醋代替晚餐（但白天還是要記得正常吃哦），可以達到不錯的減肥效果，讓身材長年維持在43~45kg。

▲韓志旼保養秘訣公開。（圖／翻攝tvN）

▲韓志旼公開她的「香蕉醋減肥法」。（圖／翻攝tvN，下同）

《我們的藍調時光》韓志旼保養秘訣4：皮拉提斯+瑜珈雕塑S曲線

除了「香蕉醋減肥法」之外，韓志旼也是皮拉提斯和瑜珈的忠實愛好者，一個禮拜至少會去上三堂課，透過瑜珈的「腹式呼吸法」加上皮拉提斯主打的「胸式呼吸法」兩者互相搭配，達到全面性的肌肉鍛鍊，雕塑零贅肉的S曲線靠的就是這兩大法寶呢~

▲韓志旼保養秘訣公開。（圖／翻攝tvN）

《我們的藍調時光》韓志旼保養秘訣5：桑拿養成牛奶肌

翻開韓志旼的IG，女神就連私下素顏照，也是白裡透紅的牛奶肌，實在太令人羨慕，原來平常只要有拍戲的空檔，她就會透過蒸桑拿或是泡泡浴來加速血液循環，達到身心放鬆的同時也能美膚瘦身，完全就是一舉兩得的方法呀~

【延伸閱讀】

換季「精露保養」推薦！La Prairie「聚光精露」提亮膚色最有感、Aesop保溼修超萬用

美容大王閃婚！大S甜嫁酷龍，6大保養方法維持「初戀顏」，這招按摩法實用度破

《尚食》吳謹言保養秘訣公開！居家刷酸大法太實用，還靠這招練出零贅肉「天鵝臂」

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

我們的藍調, 韓志旼, 保養, 保養步驟, 韓劇

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

有責任感、最值得信賴的5大星座！Top 3平時看不出，其實很有GUTS

有責任感、最值得信賴的5大星座！Top 3平時看不出，其實很有GUTS

新垣結衣新照曝光被指「婚後崩壞」　高髮際線＋老氣套裝飄嬸味

新垣結衣新照曝光被指「婚後崩壞」　高髮際線＋老氣套裝飄嬸味

辣椒也入榜！營養師曝6款「超級燃脂食物」，幫你消除肚子一圈肉

辣椒也入榜！營養師曝6款「超級燃脂食物」，幫你消除肚子一圈肉

蘭陽酒店住一晚不到1500元！直接升等「無敵海景房」還包餐超划算 最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎 夏綠蒂與媽媽穿「母女裝」萌翻網！凱特高衣Q「舊衣重穿」再添一筆 勞力士夯錶無預警停產！　羅志祥的溢價百萬錶也在列 LINE FRIENDS親子牙刷萌翻天！　蛋殼莎莉上機身整個太療癒 戀愛中容易忽冷忽熱的3大星座！Top 1心思敏感情緒化，一難過就不理人 皮膚科醫師教「正確洗頭方式」　7大清潔護理觀念你知道幾個？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面