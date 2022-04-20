《我們的藍調》韓志旼隨時補水養成牛奶肌　就連玄彬都誇美

文／美人圈

2022韓劇一檔比一檔精彩，4月更迎來了新劇《我們的藍調時光》，由李炳憲、車勝元、韓志旼、申敏兒、金宇彬組成超強卡司陣容，剛開播2集就瞬間衝上熱播榜，這次和金宇彬組成螢幕情侶的韓志旼更是引起熱議，年近40歲的她依舊保有凍齡童顏，好肌膚完全不需套濾鏡，更曾被玄彬稱讚是「合作過的女演員之中最美」，究竟女神韓志旼是怎麼保養肌膚與身材的呢？以下五大保養祕訣一次為大家解答！

《我們的藍調時光》卡司超猛！李炳憲、車勝元、韓志旼、申敏兒、金宇彬同台飆戲

《我們的藍調時光》主要以濟州島大海為故事背景，透過李炳憲、車勝元、韓志旼、申敏兒、金宇彬等大咖演員的精湛演技來詮釋14種酸甜苦澀的人生故事，希望能引起大家的共鳴並帶來更多省思。

▲《我們的藍調時光》海報。（圖／翻攝tvN）

這也是金宇彬 X 申敏兒 CP首次同台飆戲，但比較可惜的是真實CP無法成真，劇中是改由韓志旼來和金宇彬組成螢幕情侶，編劇還特別精神喊話：「希望大家可以諒解一下XD」。韓志旼飾演性格開朗活潑的新手海女「李英玉」與金宇彬飾演的暖男船長「朴正俊」，共譜愛的羅曼史，光看預告就能感受到滿滿溫暖氛圍，讓人看著不知不覺心情也被治癒了。

▲《我們的藍調時光》由俊男美女共同演出。（圖／Netflix提供）

金宇彬、韓志旼顏值爆棚的畫面更是讓小編不經懷疑，女神是不是都吃漂亮長大的？怎麼從《大長今》時期信非、《海德、哲基爾與我》張荷娜到現在《我們的藍調時光》李英玉，韓志旼歐膩都沒變老，完全不敢相信眼前的她已即將奔四。

《我們的藍調時光》韓志旼保養秘訣1：隨身攜帶保濕噴霧

韓志旼私下曾透露，因為女明星常常要搭飛機跑行程，待在乾燥的機艙久了，肌膚也會吃不消，所以平常她會習慣隨身帶著保濕噴霧，一感覺到皮膚乾繃，就趕緊噴幾下，再為雙頰即刻補水，非常推薦大家可以長備一罐在身旁。

《我們的藍調時光》韓志旼保養秘訣2：多吃水果，定期補充維他命

另外，想要維持彈潤水光肌，可不是只有擦保養品這麼簡單，對於飲食管理，韓志旼也非常有一套，私下的她非常喜歡吃水果，每天至少會吃2~4份水果，尤其是奇異果、櫻桃、葡萄，含有豐富的維他命C與維他命A，對於抗氧化、抗老特別有幫助。

《我們的藍調時光》韓志旼保養秘訣3：香蕉醋減肥法

說到對水果的熱愛，韓志旼還曾研發一招「香蕉醋減肥法」！香蕉是著名的高鉀食材，可以消除水腫、促進肌肉收縮，是人體不可或缺的礦物質，女神尤其推薦可以在晚餐後服用，或是以香蕉醋代替晚餐（但白天還是要記得正常吃哦），可以達到不錯的減肥效果，讓身材長年維持在43~45kg。

▲韓志旼公開她的「香蕉醋減肥法」。（圖／翻攝tvN，下同）

《我們的藍調時光》韓志旼保養秘訣4：皮拉提斯+瑜珈雕塑S曲線

除了「香蕉醋減肥法」之外，韓志旼也是皮拉提斯和瑜珈的忠實愛好者，一個禮拜至少會去上三堂課，透過瑜珈的「腹式呼吸法」加上皮拉提斯主打的「胸式呼吸法」兩者互相搭配，達到全面性的肌肉鍛鍊，雕塑零贅肉的S曲線靠的就是這兩大法寶呢~

《我們的藍調時光》韓志旼保養秘訣5：桑拿養成牛奶肌

翻開韓志旼的IG，女神就連私下素顏照，也是白裡透紅的牛奶肌，實在太令人羨慕，原來平常只要有拍戲的空檔，她就會透過蒸桑拿或是泡泡浴來加速血液循環，達到身心放鬆的同時也能美膚瘦身，完全就是一舉兩得的方法呀~

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