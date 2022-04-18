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153cm穿成超模！亞莉安娜全身粉「顯高障眼法」長腿看不到盡頭

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記者鮑璿安 ／台北報導

流行音樂小天后Ariana Grande（亞莉安娜）在IG擁有3億粉絲追蹤，穿著也總是引領趨勢，因為身高僅153cm的她，憑藉完美穿搭比例塑造超模級身材。近期出席活動，Ariana Grande就以全身亮粉色VALENTINO短裙打造S曲線，引發粉絲熱議。

▲Ariana Grande 。（圖／翻攝自IG）

▲Ariana Grande 。（圖／翻攝自IG）

▲Ariana Grande 很懂得用單色穿著拉長身材比例。（圖／翻攝自IG）

Ariana Grande日前為個人美妝品牌站台，綁起招牌高馬尾，她身穿VALENTINO 2022 秋冬系列大秀「Pink PP」系列的桃紅色洋裝，華麗的單色從衣著一路延伸到絲襪與厚底高跟鞋之上，可說是拉長線條的極致手法，藉此塑造出逆天的長腿比例，絲毫看不出她的真實身高，甚至與秀上模特兒相對比也完全不遜色。

▲▼第62屆葛萊美獎（The Gummy Awards）紅毯—亞莉安娜（Ariana Grande）、。（圖／達志影像／美聯社）

▲第62屆葛萊美獎（The Gummy Awards）紅毯，亞莉安娜（Ariana Grande）單色造型非常經典。（圖／達志影像／美聯社）

其實Ariana Grande的嬌小身材已經不是秘密，她非常擅長單色穿著，2020年葛萊美頒獎典禮上，以一套灰色蓬裙現身紅毯，熟悉的高馬尾加上層層堆疊的氣勢裙襬支撐，形成身高障眼法，也是經典造型之一。

關鍵字：

Ariana Grande, 亞莉安娜, VALENTINO

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