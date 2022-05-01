10雙小白鞋今年最火！Adidas出門不撞款、Nike Sacai全新配色太美了

文／美人圈

鞋櫃裡總是覺得少一雙鞋嗎？告訴自己：「白鞋擁有再多都不是問題！」這次精選「10款2022熱門小白鞋」從最經典的Veja、Common Projects到超熱門的Nike Dunk系列再到小眾的Shoes Like Pottery一次搜集，為什麼大家都瘋小白鞋呢？趕快看下去體會它們的魅力所在吧！

2022爆款小白鞋推薦

1：VEJA

法國人氣小白鞋「Veja」在台灣也是超級火紅，由亞馬遜橡膠、稻穀廢料和再生橡膠製成的硫化外底不只時尚還兼顧環保，減少砍伐樹木資源，即使汰換掉這雙鞋對地球也不會造成污染，分解帆布當作原料，且人手逐對製造，取代快時尚面對過度生產而造成的浪費。

▲VEJA Campo Chromefree，原價約NT$4,196。（圖／翻攝HBX）

2：Common Projects

許多人心目中最經典的小白鞋非「Common Project」的「阿基里斯」鞋型莫屬，頂級皮件加上義大利手工製成，在這雙鞋身上幾乎找不到其他顏色，除了最純正的白色之外，剩下的就是鞋後跟金色燙印的鞋款編號＋尺碼以及色號，雖然極簡，卻不管休閒或正式場合都適合穿著，搭配上完全不用考慮會衝突，絕對可以入手！

▲Original Achilles Low，原價約NT$11,536。（圖／翻攝HBX）

3：Nike Dunk

從去年一路紅到今年的「Nike Dunk」系列鞋款，經典大學復古籃球鞋設計，簡單百搭的顏色與過目不忘的款式讓這雙鞋快速爆紅，除了最多人穿的黑白熊貓配色之外，小編認為灰白色的Dnuk更低調也百搭！低調的灰色與白色皮革碰撞，這雙絕對是安全牌小白鞋的不二選擇！

▲Dunk Grey Fog，原價NT$3,100。（圖／翻攝Nike）

4：Nike Sacai

今年「Nike」再次與「Sacai」聯名，推出「vaporwaffle」的全新配色，這款以白色尼龍材質作為基底，搭配乳白色麂皮和皮革裝飾片、白色和乳白色雙鞋舌設計，乍看之下全白，仔細一看會發現麂皮的乳白為整雙鞋增添不少層次感！鞋身也維持Sacai一貫的大膽作風，流線形解構式的設計非常具有未來科技感！

▲Sacai Vaporwaffle 'SAIL GUM'，原價NT$5,800。（圖／翻攝Nike）

5：Maison Margiela

講到德訓鞋，大家第一個肯定會想到德訓鞋始祖「Maison Margiela」，不只有分趾鞋火紅，這雙更貼近日常穿搭，較扁的鞋底看似沒有什麼修身能力，但實際穿上去卻會使腳的比例變好，以白色皮革作為基底外側貼上灰色絨面，底部再以焦糖色的橡膠大底搭配，整雙鞋更具層次感與復古感，鞋舌上經典的Margiela數字以及鞋後跟標誌縫線都是小細鞋與精華！

▲Replica Low Top Sneakers，原價約NT$13,845。（圖／翻攝HBX）

6：Golden Goose

怎麼這雙鞋看起來髒髒的？別懷疑這就是「Golden Goose」最具代表性的「小髒鞋」，國內外明星大量著用的超熱門鞋款，義大利純手工製作經過「刷舊」、「磨損」等製成，讓整雙鞋子變得獨一無二，superstar的鞋型一側的星星圖案也使用大面積舊化，想來個與眾不同的小白鞋，這雙絕對是極佳選擇！

▲Superstar，原價約NT$14,121。（圖／翻攝FWRD）

7：Maison Mihara Yasuhiro

將1970的鞋型作為參考，加入「MMY」品牌的特色，將整雙鞋從鞋底「溶解」，如此大膽前衛的設計讓這雙有了「溶解鞋」的稱呼，不少國內外明星、KOL都紛紛上腳，不只converse鞋型，還有推出vans、reebok和nike air force等鞋型，很有份量感之外，每雙都十分獨特吸睛！

▲"PETERSON" OG Sole，原價NT$7,358。（圖／翻攝Mihara Yasuhiro）

8：Adidas

肯爺的鞋款總是令人出其不意，去年推出的這雙有如外星人般的外表，雖然看似難搭，但許多歐美明星都紛紛上腳！搭配時只需掌握一個原則：「越奇形怪狀的鞋子，只要穿得簡單，自然就可以搭的和諧有亮點！」，這雙的配色名稱雖然是沙色，但是實體看起來帶有米白的感覺，不只比純白耐髒，更是超級好搭的顏色，環保藻類泡棉與EVA混合使穿著體驗更輕盈，夏天適合當涼鞋穿著！

▲Yeezy Foam RNNR，原價NT$2,980。（圖／翻攝Adidas）

9：New Balance X United Arrows

New Balance聯乘日牌United Arrows，推出超爆款550系列鞋型，先前與aime leon dore合作掀起一波話題，價格都是翻倍炒，這次使用復古感十足的奶油白天鵝絨為主要素材，搭上不少不同彩度的灰色細節，整雙白灰色調細節超精細，質感也是滿滿，已經在球鞋市場引起不少人的關注！

▲New BalanceXUnited Arrows 550，原價NT$3,280。（圖／翻攝United Arrows）

10：Shoes Like Pottery

做工宛如陶藝般的一雙鞋，「Shoes Like Pottery」就從這裡誕生，運用經常使用在製作陶器的高溫琉化技術來製作這雙鞋履，鞋側使用螺紋邊以及鞋底使用少見的寶藍色，搭配中底側邊的封蠟章Logo讓整雙鞋更具亮點！想尋找小眾不撞鞋又有特色的鞋款，這雙可以加入購物車了！

▲Low 原價約NT$3,920。（圖／翻攝Shoes Like Pottery）

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