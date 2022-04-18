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「牛仔穿搭」超減齡！許路兒、孫芸芸私服最愛這4種搭配

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文／美人圈　圖／翻攝IG@aimeeyunyunsun、@lurehsu

「第一名媛」孫芸芸與「凍齡女神」許路兒近日在IG上秀出穿著同款不同色的MIU MIU春夏系列短上衣和低腰迷你裙，大秀性感的腰線與腹肌線條真的讓人好害羞～（>////<）雖然兩人都已超過40歲，女神的程度完全不輸其他女藝人呢！不過其實兩人私底下的穿搭風格也非常類似，不論怎麼搭都走在時尚的尖端！今天為大家整理了許路兒、孫芸芸私下最愛的4種「牛仔穿搭」小訣竅，減齡的穿搭技巧大家快學起來吧！

▲牛仔穿搭。（圖／翻攝IG／@aimeeyunyunsun、@lurehsu）

許路兒、孫芸芸減齡「牛仔穿搭」：高腰短褲顯腰身

春天正式來臨，快把衣櫃裡的短褲翻出來吧！最愛穿高腰短褲的孫芸芸，在這兩套造型都穿著淺色的高腰牛仔褲，寬鬆不貼屁股的褲子設計拉長大腿的比例，非常適合臀圍比較豐滿的女生！利用寬版的腰帶、紮上衣的方式顯示腰身，完全不必擔心淺色丹寧牛仔褲顯胖！

▲牛仔穿搭。（圖／翻攝IG／@aimeeyunyunsun、@lurehsu）

許路兒選擇用襯衫、雪紡材質的衣服搭配丹寧短褲，配上夏天必備的小白鞋不論休閒、上班都方便！荷花邊短褲大秀許路兒的螞蟻腰好身材，或是搭配露肩平口上衣氣質又優雅，學會兩招不經意的小露性感～

▲牛仔穿搭。（圖／翻攝IG／@aimeeyunyunsun、@lurehsu）

許路兒、孫芸芸減齡「牛仔穿搭」：長版襯衫下半身失蹤

小隻女總是覺得腿不夠長嗎？換上長版襯衫立刻讓妳看起來像170公分！孫芸芸和許路兒選擇版型相似的襯衫，下擺都剛好落在臀部下方，遮住普通女生最粗壯的大腿根部分！牛仔襯衫的版型看起不厚重卻比普通襯衫更挺，非常適合單穿，下半身再穿著緊身小短褲或安全褲搭配即可。

▲牛仔穿搭。（圖／翻攝IG／@aimeeyunyunsun、@lurehsu）

擔心看起來沒腰身？這時候也可以加上腰鍊，讓整體造型更性感，也不怕穿搭太單調～若覺得上半身太單調，可以像孫芸芸一樣搭配毛帽、超大浮誇耳環等時髦飾品，讓你立刻變身18歲少女！

▲牛仔穿搭。（圖／翻攝IG／@aimeeyunyunsun、@lurehsu）

▲牛仔穿搭。（圖／翻攝IG／@aimeeyunyunsun、@lurehsu）

許路兒、孫芸芸減齡「牛仔穿搭」：寬鬆長褲延伸比例

不喜歡露腿沒關係～可以多嘗試不同版型的牛仔寬褲，如復古喇叭褲、韓系寬褲、歐美男友褲等等，挑對版型一秒上天堂！如果妳是大腿細小腿粗的女孩，可以選擇搭配孫芸芸這種款式的喇叭褲，上窄下寬的設計可在視覺上將腿部延伸比例，打造大長腿美女的錯覺！或將褲管捲起讓直筒變窄口，搭配涼鞋露出纖細的腳踝，立刻時尚度飆升！

▲牛仔穿搭。（圖／翻攝IG／@aimeeyunyunsun、@lurehsu）

也可以像許路兒一樣挑選這版型的韓系寬褲，落地的設計延伸腿部比例，極寬的褲管版型不論是腿細腿粗的女孩都能駕馭～上身再搭配短版上衣露出小蠻腰，不怕腰部線條消失，還能露出性感的馬甲線～

▲牛仔穿搭。（圖／翻攝IG／@aimeeyunyunsun、@lurehsu）

如果是高個子的女生，也可以像孫芸芸一樣選擇縮口的牛仔長褲，整體比例看起來不會太大隻～搭配短版上衣「露出腰線」、或選擇有「收腰」的上衣是配上縮口褲的穿搭重點，可鹽可甜的帥氣風格普通人也能駕馭！

▲牛仔穿搭。（圖／翻攝IG／@aimeeyunyunsun、@lurehsu）

許路兒、孫芸芸減齡「牛仔穿搭」：簡約同色系穿搭

如果覺得以上的穿搭都太路人，可以挑戰這套「同色系」的全牛仔穿搭術！許路兒和孫芸芸利用同色系、同材質的單品讓穿搭看起來更順眼，沒有多餘的顏色干擾，整體搭配呈現完整舒適的視覺效果！不同於其他穿搭法的多層次感，同色系的簡約、清爽成為春夏最俐落的代表。

▲牛仔穿搭。（圖／翻攝IG／@aimeeyunyunsun、@lurehsu）

在上衣與下著的中間，可以綁上腰帶或寬版皮帶凸顯腰身，避免在同色的造型不小心變成水電工。

▲牛仔穿搭。（圖／翻攝IG／@aimeeyunyunsun、@lurehsu）

孫芸芸選擇在最外層疊加不同材質、顏色跳Tone的毛呢設計外套，讓整體層次感提昇，穿出與許路兒不同風格的時尚感。

▲牛仔穿搭。（圖／翻攝IG／@aimeeyunyunsun、@lurehsu）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

牛仔穿搭, 減齡穿搭, 許路兒, 孫芸芸, 牛仔褲

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