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網美照必備！Stellar 星動光喚醒「古溜」肌　拍照自備美顏模式

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▲拍照不用再後製「修修臉」！彭賢禮皮膚專科診所彭賢禮院長給予建議，透過專業療程，讓「古溜」美肌回歸。（採訪撰稿╱記者陳珊珊；攝影剪輯╱記者謝婷婷）

記者陳珊珊／採訪報導

現代社群軟體盛行，拍網美照成為許多人熱衷的興趣，但疫情關係，常常整天戴著口罩，加上作息不正常，總讓肌膚狀態頻頻NG，肌膚狀況不穩定，讓痘痘、泛紅困擾找上門，醫師建議要盡早尋求專業治療。

▲星動光。（圖／記者謝婷婷攝）

▲醫師們參與2022 Stellar 星動光上市活動，互相交流、分享專業見解。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

彭賢禮皮膚專科診所彭賢禮院長表示，「民眾常遇到的肌膚問題，包括斑點、長痘痘、酒糟肌、色素不均、毛孔粗大、鬆弛與紋路等問題，非常多種。像是痘痘如果不積極治療的話，就很容易會留下長期發炎後的紅斑(PIE)，我們稱為紅疤，或者是會留下凹洞，而酒糟沒有治療的話，可能會變成長期的泛紅，或是有血管絲，反覆發作及皮膚變敏感等問題，所以我們都會建議民眾要盡早治療」。

▲星動光。（圖／記者謝婷婷攝）

▲彭賢禮皮膚專科診所彭賢禮院長（圖中），林上立醫師(圖左)、彭于賓醫師(圖右)。

痘疤等肌膚問題爬上臉，每次拍完照就要靠修圖，掩蓋肌膚瑕疵實在費時又費力！有業者引進新儀器，搭配醫師專業療程，讓肌膚重現「古溜」狀態。彭賢禮說明：「Stellar 星動光主要它利用9種不同的濾片，來改善很多方面的皮膚問題，雙機單療程叫做Smoothglo™，這是利用Stellar 星動光加上Legend pro+，兩個合併治療，它可以改善我們剛剛講的這些問題，包括肌膚的黑、紅、色素不均等問題，另外它還有增加皮膚真皮層膠原纖維和基質 有緊緻肌膚的等功能」。

▲星動光。（圖／記者謝婷婷攝）

▲彭賢禮皮膚專科診所彭賢禮院長示範操作Stellar 星動光。

▲星動光。（圖／記者謝婷婷攝）

▲Stellar 星動光利用9種不同的濾片，來改善許多肌膚問題。

彭賢禮分享，「療程過後，皮膚會變得很亮，毛孔也會縮小，另外因為這治療過程的疼痛度很低，舒適感相對很好，加上它的恢復期很短，術後照顧簡單，所以各族群、年齡都很適合，治療後漸漸地就會發現皮膚變得更緊緻」。

▲星動光。（圖／記者謝婷婷攝）

▲Smoothglo™雙機單療程是利用Stellar 星動光（圖右）加上Legend pro+，兩台儀器合併治療肌膚問題。

科醫人雷射光電台灣區副總嚴又文表示，「以市面上其他的療程來看的話，沒有辦法在一次療程裡面，達到那麼多功效，所以Smoothglo™對現代人來講，是非常好的選擇，它能夠縮短治療時間，達到最大功效。我們針對美膚療程不斷做精進與研發，4/17也是我們Stellar 星動光與Smoothglo™療程在台灣的盛大上市會，同時也宣告2022年，是Lumenis 為台灣帶來的美膚元年」。

▲▼ 星動光 業配 。（圖／）

▲2022 Stellar 星動光上市活動。左起林亮辰醫師、林上立醫師、嚴又文副總、彭賢禮醫師、彭于賓醫師、許哲豪醫師。

醫師也提醒民眾，在進行任何醫美療程前，得先與專業醫師討論溝通，找到最適合自己的方式，才能讓肌膚隨時保持完美，擁有「古溜」好膚質，不用再辛苦後製「修修臉」，隨時都能發美照羨煞朋友圈！

關鍵字：

肌膚, 痘痘, 泛紅, 彭賢禮, 療程, 星動光

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