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夏綠蒂與媽媽穿「母女裝」萌翻網！凱特高衣Q「舊衣重穿」再添一筆

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記者王則絲／台北報導

英國威廉王子與凱特王子妃一家人日前出席於溫莎城堡聖喬治教堂舉行的復活節彌薩儀式，凱特的一身水藍裙裝造型美得冒泡，為2017年的舊衣重穿，且當天一同出席的夏綠蒂小公主，也穿上了水藍色印花的小洋裝，與媽媽搭成「母女裝」，可愛的模樣萌翻網友們。

8歲的喬治小王子以及6歲的夏綠蒂小公主，開始懂事之後時常跟著父母們出訪活動，同時也是受民眾歡迎的人氣王，3歲的路易小王子則通常不出訪。

威廉王子、凱特王子妃日前帶著喬治小王子和夏綠蒂小公主一同現身復活節活動，凱特照慣例展現高衣Ｑ，當天選穿Emilia Wickstead的水藍色裙裝，並從頭到腳以同色系的搭配呈現，包括頭上代替禮帽的藍色髮帶，來自倫敦品牌Jane Taylor，Emmy的同色手拿包與尖頭高跟鞋，則增添層次感與一致性，且此套洋裝凱特在2017年造訪盧森堡時就曾穿過，舊衣重穿的舉動再一次獲得好評。

這次公務上，夏綠蒂小公主可說是完全不輸給媽媽，搶走了不少焦點，夏綠蒂身穿水藍色的印花小洋裝，搭配同色的褲襪，連頭上的蝴蝶結緞帶都選用藍色點綴，很明顯的就是要與媽媽搭成「母女裝」，優雅的舉止宛如一個小大人，任誰看都覺得討喜，可愛的裝扮簡直把網友萌翻：「夏綠蒂太可愛了」、「母女感情真好。」

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關鍵字：

凱特王子妃, 凱特王妃, Kate Middleton, 夏綠蒂, 夏綠蒂公主, 母女裝

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