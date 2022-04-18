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日網爆紅「披薩心測」看你的交友態度！　選一種配料代表初次印象

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記者鮑璿安／台北報導

常說第一眼的初次印象很重要，深刻的話會讓人記得一輩子，那麼你對於初次見面的人，會以何種態度去交際呢？日網uranaitv爆紅一款心理測驗，據說根據「選擇披薩的配料」，能看出你初次交際的態度，究竟給人留下什麼樣的印象。

Q：在一次聚會中，你拿到的披薩上有以下哪一種配料？請根據第一直覺回答

A：甜椒
B：臘腸
C：玉米
D：番茄

▲心測 。（圖／翻攝自unsplash）

▲你拿到的披薩上有哪一種配料，測測你給人的初次見面態度 。（圖／翻攝自unsplash）

分割線下有解答

分割線下有解答

分割線下有解答

A甜椒解析：隱藏真心

選擇甜椒的人，代表表面與內心不太一樣，你是個一開始見面就會隱藏自己的人，於是隨著認識時間慢慢展露更多的自己，也就多了一些反差魅力，不過也可能在初次見面時給人留下不太認真的印象。

B臘腸解析：表露真實性格很有魅力

你是個一見到面就會展示真實魅力的人，盡可能表達自己的內心，讓人覺得和你的關係非常緊密，從而來到一種特殊的氛圍，一點也不會尷尬。

C玉米解析：話少但是都在觀察對方

到了陌生環境，你的第一個動作就是觀察氣氛，等到熟悉大家的性格才會發話，是個稱職的傾聽者，而且會發現每次聚會，你一次比一次活潑。

D番茄解析：有感興趣的人才會熱情交談

你其實是個性多變的人，雖然如同番茄一樣火紅熱情，但是你會觀察有沒有自己感興趣的人在現場，確認後才會表達自己的興趣，希望與對方到同一種節奏上，反之若是節奏不一致，你也會失去熱情。

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關鍵字：

日網, 心測, 心理測驗, uranaitv

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