Roger Dubuis鏤空機芯進化　動力儲存提升、星星結構變立體

▲Roger Dubuis Excalibur Monobalancier鏤空自動上鍊單擺輪鑽錶，2,365,000元。（圖／Roger Dubuis提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

能透視機芯運作、直接讓漂亮打磨的機件作為面盤最美風景的鏤空錶，是近年來的大熱門，瑞士名錶Roger Dubuis（羅杰杜彼）、HUBLOT（宇舶）是其中的佼佼者，Roger Dubuis年度新款Excalibur Monobalancier王者系列單擺輪腕錶更進化，裝載全新的RD720SQ自動上鍊機芯，動力儲存增加至72小時，由玫瑰金與鎢製成的鏤空微型自動盤也經過改良降低震動，共推出2款設計，一次擄獲男、女錶迷目光。

▲灰色面盤的Roger Dubuis Excalibur Monobalancier鏤空自動上鍊單擺輪腕錶，2,190,000元。

Roger Dubuis兩款經日内瓦印記認證的Excalibur Monobalancier王者系列單擺輪超級腕錶，以在極端環境依然保持亮麗色澤的EON GOLDTM玫瑰金打造，面盤均顯現帶有凹紋的錶圈，以及重新設計為立體並以霧亮面交錯的星形結構，最大差異是錶圈鑲鑽款的結構鍍玫瑰金，搭配紫色錶帶顯得貴氣；未鑲鑽款則以灰色為主色調，酷味十足，兩者都配備可自由更換錶帶的快拆裝置。

▲HUBLOT Big Bang Sang Bleu II 魔力金計時碼錶限量100只，1,305,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

HUBLOT鏤空錶則與潮流接軌，邀知名Sang Bleu刺青工作室為品牌設計特殊幾何圖騰，作為3款限量Big Bang Sang Bleu II計時碼錶的主視覺，呈現自製UNICO自動上鍊飛返計時機芯面盤最搶眼的裝飾，而交錯複雜的立體幾何圖騰錶殼製作難度更是一大挑戰，分別有品牌專利魔力金（Magic Gold）、黑陶瓷與綠陶瓷等3種款式，經過複雜的拋光、緞面、切割、雕刻、倒角以及刻面處理，才能呈現呼應面盤紋路的立體錶殼。

▲HUBLOT品牌大使Maxime Plescia-Buchi戴Big Bang Sang Bleu II 魔力黑陶瓷計時碼錶。

►林志穎老婆百萬「錶王」對上陶喆妻勞力士 大嫂團聚餐金錶盡出

►小禎17萬香奈兒包與逆天長腿比美 曬勞力士夯錶對應快篩日期





