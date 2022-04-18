母親節按摩椅OSIM現折近5萬　Panasonic小沙發不佔空間6萬有找





▲母親節是按摩椅的大檔期，各品牌也推出優惠，OSIM新品減壓養身椅直接推划算特價。（圖／OSIM、Panasonic提供）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情年許多民眾選擇在家紓壓，按摩椅銷量看俏，適逢年度第二大母親節檔期，加上近期台灣疫情升溫，按摩椅詢問度也增高，OSIM與督洋生技都推出旗下最新按摩椅，OSIM以減壓養生椅強調數據化壓力監測，並推特價省下近5萬元；督洋則代理Panasonic最新小摩力沙發按摩椅，小尺寸設計一般公寓都能放，要價不到6萬元強調高CP值。

OSIM 4月在台推出最新「減壓養身椅」系列，接檔四手天王產品，主打數據化壓力指數監測功能，透過特定APP與椅身設備連結，讓消費者能清楚知道自己身體的壓力指數，內建「深呼吸訓練 」程式，運用類冥想的深呼吸引領身體進入紓緩狀態，達到減壓效果，而減壓按摩椅也請法拉利設計師賓尼法利納（Pininfarina）團隊設計外觀，以跑車為發想，即便是單身男性都很適合。

而OSIM 減壓養身椅母親節檔期也特別推出早鳥價優惠，原價198,000元，特價149,800元，新品直接便宜48,200元，即起至全台櫃位做免費AI壓力檢測，另可抽售價3,280元的OSIM護眼樂。

Panasonic也發表旗下最新款小尺寸按摩椅，主打小戶型、強調較不佔空間「小摩力沙發按摩椅EP-MA05」，全機面積約0.92平方公尺，約0.28坪，且底座附帶滾輪，即便女性也能靈活移動，清潔更不費力，在不用按摩功能的情況下，可用背部靠墊阻隔按摩機具的異物感，再翻轉腳部按摩墊就能當沙發躺椅使用。

小摩力沙發按摩椅EP-MA05售價59,900元，特價49,800元，另在百貨與特定買場通路購買，還可加贈市價4,680元的Eye睛彩眼部按摩器HS-686；Tokuyo官網則加贈市價2,990元的Sony WF-C500 真無線藍牙耳機。