明代官窯成對燭臺估價上看9500萬！　美國家族割愛、蠟油還留著

▲邦瀚斯在台展出將於5月29日拍賣的明永樂官窯絕品青花纏枝花卉八方燭臺一對，估價約5,700萬至9,500萬新台幣。（圖／邦瀚斯提供）



記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣會交易熱絡，特別是台灣收藏家研究頗深，讓各拍賣行紛紛最重要的拍品運來台灣展出，讓有意競標的收藏家能近距離鑑賞。邦瀚斯（Bonhams）將於5月29日在香港舉辦「中國瓷器及工藝精品」拍賣的領銜之作—明朝永樂官窯絕品一對青花纏枝花卉八方燭臺，今於台北亮相，據悉傳世其他6例都被博物館典藏，此為美國伊利諾州Livingstone家族珍藏完整的成對作品，當中還留有蠟油，估價高達5,700萬至9,500萬新台幣。

明永樂八方燭臺其他6例被博物館典藏，另1例由私人珍藏，唯一由私人收藏的成對之作現身邦瀚斯拍賣會，特殊之處是其樣式源於伊斯蘭 13 至 14 世紀早期伊爾汗國皇室，明朝時景德鎮御器廠為迎合永樂、宣德皇帝喜愛國外設計而製作，但宣德之後實行鎖國，從此異國風格瓷器不復見，雖清朝早期出現仿伊斯蘭器形的官窯，但不曾再製八方燭臺。此次上拍的成對青花纏枝花卉八方燭臺，燭插口沿外側為蕉葉紋、燭臺頸部是方格錦地紋，都是永樂時期獨有的裝飾。

▲佳士得5月30日將拍賣元代青花牡丹紋梅瓶，估價約2980萬元起。（圖／佳士得提供）



佳士得（CHRISTIE’S）也將於5月30日香港登場的重要中國瓷器及工藝精品拍賣會，端出多件身價上千萬的瓷器，焦點包括估價逼近3000萬元的元代青花牡丹紋梅瓶、估價約2607萬元起的清乾隆時期青花三多折枝花果紋六方尊六字篆書款，由於古瓷器經過歷史更迭、保存不易，加上多數藏家不捨得割愛，市場上珍貴稀少，因此身價居高不下。

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