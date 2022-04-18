fb ig video ETtoday search mobile

明代官窯成對燭臺估價上看9500萬！　美國家族割愛、蠟油還留著

>

▲▼拍賣會瓷器 。（圖／公關照）

▲邦瀚斯在台展出將於5月29日拍賣的明永樂官窯絕品青花纏枝花卉八方燭臺一對，估價約5,700萬至9,500萬新台幣。（圖／邦瀚斯提供）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣會交易熱絡，特別是台灣收藏家研究頗深，讓各拍賣行紛紛最重要的拍品運來台灣展出，讓有意競標的收藏家能近距離鑑賞。邦瀚斯（Bonhams）將於5月29日在香港舉辦「中國瓷器及工藝精品」拍賣的領銜之作—明朝永樂官窯絕品一對青花纏枝花卉八方燭臺，今於台北亮相，據悉傳世其他6例都被博物館典藏，此為美國伊利諾州Livingstone家族珍藏完整的成對作品，當中還留有蠟油，估價高達5,700萬至9,500萬新台幣。

明永樂八方燭臺其他6例被博物館典藏，另1例由私人珍藏，唯一由私人收藏的成對之作現身邦瀚斯拍賣會，特殊之處是其樣式源於伊斯蘭 13 至 14 世紀早期伊爾汗國皇室，明朝時景德鎮御器廠為迎合永樂、宣德皇帝喜愛國外設計而製作，但宣德之後實行鎖國，從此異國風格瓷器不復見，雖清朝早期出現仿伊斯蘭器形的官窯，但不曾再製八方燭臺。此次上拍的成對青花纏枝花卉八方燭臺，燭插口沿外側為蕉葉紋、燭臺頸部是方格錦地紋，都是永樂時期獨有的裝飾。

▲▼拍賣會瓷器 。（圖／公關照）

▲佳士得5月30日將拍賣元代青花牡丹紋梅瓶，估價約2980萬元起。（圖／佳士得提供）

佳士得（CHRISTIE’S）也將於5月30日香港登場的重要中國瓷器及工藝精品拍賣會，端出多件身價上千萬的瓷器，焦點包括估價逼近3000萬元的元代青花牡丹紋梅瓶、估價約2607萬元起的清乾隆時期青花三多折枝花果紋六方尊六字篆書款，由於古瓷器經過歷史更迭、保存不易，加上多數藏家不捨得割愛，市場上珍貴稀少，因此身價居高不下。

►史恩康納萊原來是畢卡索鐵粉！ 珍藏畫作上拍5.5億起

►瑪麗蓮夢露肖像畫估價飆破57億元　所得全數做慈善

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

Roger Dubuis鏤空機芯進化　動力儲存提升、星星結構變立體

Roger Dubuis鏤空機芯進化　動力儲存提升、星星結構變立體

「貝嫂」親家母不愧500億身家貴婦　戴疑消失38年名鑽氣勢驚人

「貝嫂」親家母不愧500億身家貴婦　戴疑消失38年名鑽氣勢驚人

羅志祥近20年舊Nike鞋炒到百萬不是吹牛　同款拍賣221萬元起

羅志祥近20年舊Nike鞋炒到百萬不是吹牛　同款拍賣221萬元起

史恩康納萊原來是畢卡索鐵粉！ 珍藏畫作上拍5.5億起 9億高級珠寶與台藝術家傑作聯展　奔放草書絕配太陽冠冕 許富凱長輩緣破表當「國民兒子」　合體媽媽變三姑六婆惹老爸吃醋 風・Luxury／G-SHOCK上攻10萬市場　內外更強悍、質感大升級 林心如與Melody撞162萬「錶王」　這款太夯成明星必備款 莉莉柯林斯老氣盤髮成敗筆　「艾蜜莉」造型踢鐵板靠美腿撐場 Lisa側邊開大洞網讚「女神好辣」　吊帶褲造型減齡變學生妹

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面