想剪短髮又怕後悔？3個臉部比例關鍵　看看你適不適合

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

短髮好還是長髮好？《美麗佳人》為了還在猶豫不決的你，整理出3項最適合剪短髮的臉部特徵，快看看自己有沒有符合！

判斷1.臉部留白部分較多

留白處指的是五官在臉部的位置和比例，例如眼外的寬度、鼻樑到顴骨的距離、嘴角到臉頰的寬度等等，這些都會影響視覺上臉部留白的多寡。而這類型的人剪短髮能夠讓整體看起來更輕盈，五官的比例也會更好看，像是Mamamoo的華莎、樂童音樂家的秀賢等都屬於臉部留白較多的類型。

判斷2.下顎線條圓潤、角度不明顯

角度及線條感較不明顯的臉型，通常給人較年輕、可愛的感覺。剪短髮不但可以減少些圓潤感，還能修飾下巴線條。建議可以增加髮根的膨度，或在髮尾做一些C字燙或微捲的變化，讓臉型看起來更修長，增添女人味。

判斷3.臉部中庭長、下巴較短

這類臉型下巴部份偏短，適合剪長度位於耳垂到下巴之間的短髮，在視覺上能夠拉長臉型、修飾短下巴，並凸顯下巴線條，讓臉部比例更好。被稱為最佳短髮範本的韓國演員高俊熙就屬於這種中庭長、下巴偏短的類型。

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