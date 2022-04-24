fb ig video ETtoday search mobile

想剪短髮又怕後悔？3個臉部比例關鍵　看看你適不適合

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

短髮好還是長髮好？《美麗佳人》為了還在猶豫不決的你，整理出3項最適合剪短髮的臉部特徵，快看看自己有沒有符合！

判斷1.臉部留白部分較多

留白處指的是五官在臉部的位置和比例，例如眼外的寬度、鼻樑到顴骨的距離、嘴角到臉頰的寬度等等，這些都會影響視覺上臉部留白的多寡。而這類型的人剪短髮能夠讓整體看起來更輕盈，五官的比例也會更好看，像是Mamamoo的華莎、樂童音樂家的秀賢等都屬於臉部留白較多的類型。

判斷2.下顎線條圓潤、角度不明顯

角度及線條感較不明顯的臉型，通常給人較年輕、可愛的感覺。剪短髮不但可以減少些圓潤感，還能修飾下巴線條。建議可以增加髮根的膨度，或在髮尾做一些C字燙或微捲的變化，讓臉型看起來更修長，增添女人味。

判斷3.臉部中庭長、下巴較短

這類臉型下巴部份偏短，適合剪長度位於耳垂到下巴之間的短髮，在視覺上能夠拉長臉型、修飾短下巴，並凸顯下巴線條，讓臉部比例更好。被稱為最佳短髮範本的韓國演員高俊熙就屬於這種中庭長、下巴偏短的類型。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2022春夏染髮推薦：初戀深茶色、浪漫楓糖紅棕⋯顯白3款大勢髮色盤點

2022母親節髮品優惠組合盤點，大容量洗髮精、限定聯名...囤貨趁現在

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 短髮, 髮型

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼先看到鯊魚還是腳？超準心理測驗探究你的內心世界

第一眼先看到鯊魚還是腳？超準心理測驗探究你的內心世界

超模中空裝「挺5個月孕肚」走秀！　竟有超狂腹肌線條網跪了

超模中空裝「挺5個月孕肚」走秀！　竟有超狂腹肌線條網跪了

女團成員Yuna「漫畫腰」辣到不科學　私下飲食控制靠「一招」

女團成員Yuna「漫畫腰」辣到不科學　私下飲食控制靠「一招」

心機女4大特徵　分辨出「會捅你一刀的朋友」 「對社交沒興趣」星座 Top 3！　 第一名扮演空氣，享受高級獨處 侯佩岑手比最潮「倒YA」網讚：少女！　逆齡吊帶裙造型瞬間回春 H＆M新作爆出抄襲疑慮網氣炸　意外讓「刺刺裝」設計師爆紅 《社內》安孝燮「釦子不扣好」炸腹肌　加碼緊實雙臂，網暴動：太撩 「神力女超人」美胸襯Tiffany長鍊　高級性感迷死人 7款「夜空藍」手錶推薦！歐米茄聯名Swatch、真力時鏤空日常配戴都耐看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面