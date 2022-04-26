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《單戀原聲帶》韓韶禧甜美外貌重現！4重點畫出同款曖昧「初戀妝」

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

韓劇《單戀原聲帶》完結，飾演女主角「李恩秀」的韓韶禧（韓素希），每集都仙氣十足，注意以下四點畫出同款「曖昧初戀系」妝容。

1.光澤感底妝

整個妝容的重點在於充滿透明感但又有光澤的底妝，塑造出「祼肌感」，看起來像沒有使用底妝一樣。裸肌感很重要的一點是，選擇粉底時要注意色號是否完全吻合膚色，才不會因為色差造成的斷層而讓效果打折。

2.適當省略遮瑕

李恩秀的妝容重點就是在於「自然感」，我們平日上妝時可能習慣使用遮瑕膏遮掉所有斑點、痘疤等等，但留一點小瑕疵可能更有魅力，看起來更有真實感。

3.無辜眼線、自然睫毛

要有溫柔初戀的感覺，當然少不了畫上無辜的眼線，建議選用深、淺棕色的眼線筆，會比黑色更柔和。睫毛膏就可以選擇用纖長、質地輕薄的款式，減少厚重感，也讓整體看起來比較自然。

4.唇色選擇

最後當然少不了唇妝，劇中李恩秀無論讀書時期還是長大後，嘴唇大多只畫上淡粉色，選擇使用粉色的潤唇膏，可以增加水潤感之餘，更能完美打造像天生粉色的雙唇！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 單戀原聲帶, 韓韶禧

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