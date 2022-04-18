孫藝真、玄彬蜜月穿搭有巧思！同穿白T曬恩愛　棒球帽品牌公開

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

如果這都不算愛，那還有什麼可以叫做愛呢！孫藝真、玄彬無預警出現在韓國仁川機場，原來是要飛往美國洛杉磯度蜜月，兩人從婚禮過後，休息大約兩週的時間，就準備好度蜜月的行囊，要到美國展開短暫的新婚之旅，據說兩人會住在孫藝真名下的房產，並以自駕旅行的方式享受蜜月。

低調的孫藝真、玄彬，在仁川機場現身時，為了不引發太大的喧嘩，貼心一前一後通關，首先登場的玄彬歐巴，帥氣如你我想像，寬如太平洋的肩膀，單肩背著一個黑色後背包，就好像把全世界背在他身上，身為Loro Piana品牌大使的玄彬，身上的白色Logo T，正是品牌與藤原浩推出的最新聯名系列，同樣是聯名系列的外套則因為天氣炎熱改拿在手上，最吸睛的除了歐巴的帥氣英姿，腳上的那雙GD X Nike Air Force1也是亮點，想不到歐巴私下也是潮男一枚。

走在歐巴後面通關的孫藝真歐膩，如果你去過仁川機場，應該對於機場的採光有概念，仁川機場是採透明式設計，因此白天的機場相當明亮，沒想到歐膩一現身，整個機場不能只用明亮來形容而是發亮，因為孫藝真就像自帶超高瓦數的燈泡，照亮機場的每一個角落。與老公玄彬穿上同樣白色T-shirt，下身則搭配割破丹寧直筒褲，並踩著Rachel Cox高跟涼鞋，或許是擔心飛機上太冷，歐膩特別搭配一件氣質滿分的米白色西裝外套，不過說到最吸引大家關注的，無非是孫藝珍手上的Valentino托特袋，為2021早春系列的包款，最早曾在2020秋冬時裝秀上曝光。

兩人落地美國後，不約而同帶上棒球帽，孫藝珍頭上的是來自韓國服裝品牌And You所推出的奶茶色棒球帽。另外，歐巴和歐膩戴的口罩，還是一黑一白的經典黑白配。關於兩人的蜜月之旅，還希望碰巧遇見的粉絲給這對明星夫妻一點空間，同時也祝福兩位新婚愉快，要一直一直幸福下去。

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