拯救低頭族脖紋！好用頸霜10款推薦，搭配按摩4動作保養更有效

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

現代人長時間低頭用手機，不良姿勢再加上儀態不佳、暴露在外部的環境侵害因子…都會對頸部及胸口肌膚造成影響，形成「3C頸（Tech Neck）」，但脖紋一出現可是超顯老，快來看看頸部的保養方法

為什麼要擦頸霜？

美容保養專家柳燕老師表示，由於頸部與臉部肌膚不同，脂肪組織、膠原蛋白、油脂腺都更少，導致頸部更容易失去彈性、下垂、產生紋路（就是脖紋）。一般保濕霜無法滿足前胸、頸部肌膚需求，很多人也時常忽略這一區的保養，因此建議大家要從「下頷輪廓、頸旁至上胸區塊」都保養到，才能擁有零脖紋的無瑕胸頸。

脖子不保養會出現哪些狀況？

頸部是連結頭部和軀幹的中心，由於持續的動作和不良姿勢，產生特別的老化跡象，需要特別的保養品予以改善。

壓力頸：頸部及胸口經常受到的各種壓力，包括使用手機平板時的不良姿勢、上班時在辦公室一坐就是好幾個小時、睡覺的姿勢等等。像仰睡就比較可以防止胸口產生皺紋。

3C頸：使用科技產品時頭部的僵硬、疼痛以及緊張，會蔓延到頸部、肩膀和背部。這些姿勢久了會變成習慣，影響到外表美感，例如容易出現雙下巴以及水平細紋。

鬆弛：頸部老化的第一個跡象就是失去均勻緊緻，因為膠原蛋白和彈力蛋白流失而顯得鬆垮。

VENUS RINGS（維納斯項鍊、金星之戒）：隨著時間過去，因為肌膚鬆弛且持續被牽動，頸部會出現水平皺紋。

雙下巴：脂肪累積在下巴與頸部交界，臉部輪廓顯得圓潤。

垂直紋：胸口很容易出現皺紋，會因為膠原蛋白流失後而更明顯，也因此不再緊實。睡眠姿勢不良或保濕不足也會造成皺紋。

色素過度沈澱：主要出現在胸口，這個部位容易曬到太陽卻經常疏於防護。

頸霜怎麼擦？

柳燕老師也示範頸霜的保養擦法，建議搭配按摩幫助保養成份吸收。

步驟1：取適量頸霜，從鎖骨、前胸的位置往上沿著脖子，一路擦到下巴。

步驟2：以螺旋畫圈的方式按摩，一樣由下往上。

步驟3：加強有脖紋的地方。一手撐開紋路，另一手畫小圓按摩。

步驟4：最後再大面積稍微按壓一下胸口到脖子的地方，讓頸霜完全吸收。

經典頸霜10款推薦

皺效奇蹟StriVectin皺效緊緻繃繃頸霜

全美國暢銷第一的冠軍頸霜！擁有品牌獨家專利「NIA-114™ 胜肽活化科技」強化屏障、幫助修護並產生協同作用的優化維生素B3（菸鹼酸），同時搭配「Gravitite-CF Lifting Complex™肌膚深層緊緻因子」幫助改善彈性與緊實，甚至有植物亮白複合配方勻亮肌膚，避免胸頸部膚色不均。

克蘭詩超性感美頸霜

向日葵細細的莖，支撐著大大花朵的重量卻能時時挺立，昂首向陽。取自向日葵的超彈支撐力，克蘭詩超性感美頸霜（彈力升級版）（暱稱「小太陽頸霜」）能激活頸部肌膚，對抗紋路、暗沉，面對因頻繁低頭所帶來的肌膚彈性疲乏也不用擔心。滿滿取自向日葵莖部與種子的「向日葵雙精華」加上超彈力的「有機袋鼠花」作為打造美頸線條的強力後盾。全新針管包裝輕輕旋轉打開，每次都能精準控制用量。

伊麗莎白雅頓艾地苯V領頸緻修護霜

主打「超智慧逆轉修護科技」，結合艾地苯、麥硫因以及維他命E，保護肌膚免於環境侵害，同時發揮修護力，維繫肌膚緊實。還有其他奢華滋養成份帶給下巴、頸部到前胸V領肌膚深層滋潤，幫助頸胸肌膚更年輕光滑，完美襯托青春臉龐。

黛珂AQ甦活頸霜

黛珂運用先端皮膚科學，著眼於頸部肌膚緊實強化機制，以促進修護、美型緊緻、強化青春三大概念，推出彷彿為頸部穿上塑身馬甲的AQ 甦活頸霜。添加擁有豐沛潤澤度以及絕佳保水力的純固醇，兼具奢華醇厚以及細緻絲滑兩種質地，接觸肌膚時體溫將之融化，眨眼間與頸部肌膚融為一體，放鬆緊繃的頸部肌肉線條，撫平乾燥、細紋。搭配專屬馬甲塑型按摩棒使用，為美麗再加乘。

Sisley美頸霜

以燕麥萃取、雷特利及斗蓬草萃取等減齡滋養配方能緊緻頸部肌膚，幫助改善肌膚老化而產生的頸部肌膚困擾。同時長時間密集美化臉部線條，讓頸部肌膚更細緻，充份展現頸部性感魅力。

香緹卡鑽石級頸霜

以香緹卡素負盛名的抗皺六胜肽科技預防皺紋的提早形成，並淡化肌膚紋路，還有緊膚三胜肽緊實頸部肌膚。加上神奇海蓬子絕佳鎖水功能與獨特的西洋水芹美白複合體，明亮胸頸膚質。

Natura Bissé 6D立體緊緻豐潤頸霜

訴求獨家「6D立體緊緻豐潤科技® 」綜合了放鬆、撫平、保濕、緊緻等六大抗老條件穩定肌膚。特別針對下巴輪廓線條加強，從下顎一路綿延至前胸加強緊緻，同時淡化因曝曬所造成的斑點並防止繼續產生。

香奈兒奢華金燦彈力頸胸霜

頂級抗老保養系列推出身體與前胸肌膚專用的保養乳霜，不僅擁有獨特的質地，更蘊含可輝映光線的珍珠微粒，同時完美封存香奈兒奢華精質系列「五月梵尼蘭」的濃縮水精華，具有強效防護作用。輔以珍貴精油，與肌膚接觸瞬間隨即化為如絲絨般的保護層。融合珍珠微粒的晶燦光透配方，賦予身體和前胸肌膚低調奢華光芒，深度滋養頸胸肌膚，重現柔嫩肌膚與均勻膚色。

海洋拉娜緊緻精華頸霜

專門為了賦予頸部與前胸細薄的肌膚更平滑的效果與緊緻感所設計。豐富滋養的質地蘊含升級版高效修復配方 Concentrated Miracle Broth，鞏固青春頸部肌膚的緊緻線條與透亮。

嬌蘭蘭鑽完美抗痕頸胸霜

細緻的質地能充分融入肌膚，由內補充水分，緊俏肌膚。配方中三大核心活性成份，包括來自自然的膠體、紅藻等共同打擊肌膚老化，而芒果籽油則可促進保濕。宛如肌膚隱形紗網幫助緊緻，創造出柔順的輪廓線和年輕的胸頸肌膚。

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