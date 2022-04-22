金世正私下根本髮型範本！15款造型韓系波浪、各種瀏海都完美消化

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國女星金世正因演出《社內相親》申夏莉一角擄獲台灣觀眾的心，近日公開短髮照大受好評，私下的她髮型多變，參考價值之高根本是範本！以下盤點金世正15款私下髮型。

嬉皮捲

有追蹤金世正instagram的人應該對她的大頭貼很有印象，從髮根處開始的嬉皮捲營造出豐盈的髮量，加上以底片相機拍攝的照片，帶來一種復古的韻味。

羊毛捲

在拍攝《驅魔麵館》時期，金世正以一頭羊毛捲造型登場，中捲度恰到好處，比起嬉皮捲較大、較寬鬆，慵懶中又帶有一點個性，給人較為活潑、俏皮的印象。

韓系波浪

簡單大方的經典韓系波浪捲髮也是少不了，中分八字波浪瀏海加上長髮錯落的大捲，營造仙氣十足的浪漫感。

帥氣中分直髮

想要走俐落帥氣的路線時，直髮會是一個很好的選擇，如果替瀏海加上一點彎度會比較柔和一點，但如果瀏海也是偏直的話整個人就會看起來個性十足！

鎖骨中長髮

金世正很常以鎖骨長度的造型出現，搭配Hush Cut的層次髮尾，讓整體看起來更輕盈，想要綁成低馬尾也可以，是很適合春夏的髮型。

公主頭

公主頭有很好修飾頭型的作用，加上大捲更增添浪漫氛圍，留瀏海的話就像洋娃娃、整個梳上去看起來超清爽，甜美又有精神。





馬尾

如果想要營造更清爽、活力的感覺，馬尾絕對是很好的選擇，如果加上飾品、服裝的搭配，也能營造霸氣的氣場。

包頭／雙包頭



夏天韓國idol舞台必備的丸子頭登場！不只在劇中曾以丸子頭造型和始祖鳥社長約會，私下也會將頭髮紮成俏皮包頭，如果想要更可愛的話，也可以嘗試看看雙丸子。

編髮

想要讓長髮造型更多層次，三股編、魚骨編都很適合，如果是兩側的三股辮也能達到減齡的效果。

韓系抓夾紮髮

近一兩年韓妞們非常流行用鯊魚夾、抓夾收起長髮或半頭，抓夾的造型變化、選擇也越來越豐富，一抓起來就完成，是個趕時間時的好幫手。





華麗感挑染

不只在劇中有華麗的「金熙」登場，偶像女團出身的世正當然也有過華麗的挑染造型，線條抓染不管是披散或是把頭髮綁起來都非常有亮點啊～





空氣瀏海

瀏海造型中空氣瀏海依然有著經典不敗的地位，同時也是金世正瀏海造型中最常見的。





洋娃娃齊瀏海

除了空氣瀏海外，這兩年大吹復古風，也被稱作「妹妹頭」、厚度較明顯的齊瀏海，金世正也有嘗試過。





時髦旁分

中短髮也想要有氣勢，大旁分或是All Back加上髮品的加持，馬上就能營造出時髦霸氣的大片氛圍，如果是想要溫柔、成熟的氛圍，就可以把旁分的瀏海放下來。





各式各樣帽子搭配

最後，金世正也非常擅長運用各式各樣帽型的搭配，不論是鴨舌帽、貝雷帽、報童帽、漁夫帽等等通通出現過，不管是懶惰整理頭髮或是當作造型的一部份，帽子搭配都是很優秀的選擇。









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