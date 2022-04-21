大包才實用！七款精品推薦　Chanel 22出鏡率最高、Rose同款美翻

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

前幾年流行起小包包，越小越廢越是熱賣。小廢包固然可愛，但是也逼得大家必須慎選外出隨身小物，又或者選擇另外再搭配一款帆布包收納⋯⋯。2022春夏之際，小包熱潮逐漸退燒，本篇盤點了各大精品色推出的實用大包，出門不用再斷捨離。

Chanel 22

最近不論是走在路上，或是打開手機滑社群的時候，出鏡率最高的包款非Chanel 22肩背包莫屬！採用柔軟的小牛皮製作，打造出包包那有點慵懶、有點隨意的率性風格卻相當堅韌、耐磨。深植人心的Chanel經典菱格紋車縫線與皮穿鏈帶，佐以簍空雙C小吊牌，兼具實用機能與香奈兒的品味美學。

Chanel 22首波上市便提供大／中／小，三種尺寸，小型的Chanel 22大小約為35*37*7cm，已足夠容下A4文件、筆記本等辦公文書，除了經典黑白，還有紫色、粉紅等春夏色系供選擇。

Miu Miu 皮革肩背袋

Miu Miu在2022春夏秀上首次露出的皮革肩背包，直直落落的輪廓線條，以壓印的方式落上品牌logo，並附上一條金色鏈背帶，柔軟的皮質不論是肩背，或是手拿都能呈現出不一樣的時髦個性。

Saint Laurent Icare購物包

Saint Laurent 2022夏季最新的《Icare》系列，以菱格紋作為主打設計亮點，多款包包皆以絎縫小羊皮製作，其中包含了一款大容量的購物包。看似基本款的線條下，包包的側邊藏有小玄機——往內拗呈現出梯形輪廓、外拉又是另一種造型，可以根據當天的內容物多寡或是穿搭風格隨意變換，Icare購物包預計將在5月中旬開始販售。

Fendi X Versace聯名托特包

感覺多久前才剛看完《Fendace》發表會，竟然已經過了7個多月的時間、來到準備上架的時刻！將Fendi與Versace眾多經典元素結合，一口氣推出多種不同的花色與樣式，編輯私心偏愛極簡的全黑或是老花款式，較易融入各式各樣的穿衣風格，本系列預計5月上旬正式上架。

Bottega Veneta Arco購物包

從Arco托特包延伸出來的購物包，沿用原本的粗皮革編織紋路，外型改為更俐落、簡潔的樣式。2022春夏推出多款新色，編輯首推套了仙氣濾鏡的薰衣草紫色，調和大量白色的淡紫色，不像白色那般容易撞款、卻也可以輕易與其他顏色搭配，適合作為春夏穿搭亮點。

Tod’s Timeless托特包

Tod’s Timeless系列旨在打造耐看、實搭的經典設計，自推出以來已囊括了各種不一樣的包型款式。2022春夏以拼接設計重新詮釋托特包，特別之處在於包包邊緣鑲上一圈蛇紋皮革，低調卻極具吸睛效果。

Salvatore Ferragamo Studio XL

帶有幹練都會女性氣質的Salvatore Ferragamo，品牌長年販賣的Studio手提包像是照大了放大燈一般，推出XL的超大尺寸，雖是熟悉包包輪廓，放大之後呈現出另一種率性酷勁。

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