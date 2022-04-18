打高球實用帥錶升級　自動偵測第一桿發球距離

記者陳雅韻／台北報導

上場打高爾夫球除了重視球具、服裝造型，腕錶也洩露了好品味，TAG Heuer（泰格豪雅）熱賣的高爾夫球智能錶再升級，推出第三代TAG Heuer Connected Calibre E4智能腕錶高爾夫球特別版，增加「自動偵測第一桿發球距離」功能、新版高爾夫球應用程式，以及磁吸式球標的錶帶，貼近佩戴者的需求；同屬LVMH集團的HUBLOT的高爾夫球錶則採機械機芯，內外兼具設計要價百萬元。

▲TAG Heuer品牌大使 Tommy Fleetwood戴Connected Calibre E4 智能腕錶高爾夫球特別版。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

▲TAG Heuer Connected Calibre E4智能腕錶高爾夫球特別版，87,500元。





▲TAG Heuer Connected Calibre E4智能腕錶高爾夫球特別版的錶扣，內置磁吸式球標。



TAG Heuer Connected Calibre E4智能腕錶高爾夫球特別版最大突破是具自動偵測第一桿發球距離功能，記錄每次開球的準確率與距離，以掌握不同球桿的擊球表現，此外，內建高解析度2D地圖，提供全球4萬多座球場的障礙區與距離資料，而透過面盤可了解距離、球桿、得分、洞號等資訊。外在設計也呼應高球主題，採用高球紋理裝飾的橡膠錶帶，帶扣內置磁吸式球標，相當實用。

▲HUBLOT大使達斯汀強森戴高爾夫球錶勇奪沙特賽冠軍。（圖／HUBLOT提供，以下同）

HUBLOT的Big Bang Unico Golf高爾夫腕錶則裝載自製MHUB1580自動上鍊機芯，啟動宛如高爾夫球推桿般的2時位置按把，可啟動「揮桿數顯示機制」紀錄揮桿次數並計算每一洞的桿數，而4時位置按把則讓佩戴者在下一洞比賽開始時，重新歸零計算桿數，面盤上6時位置的計數器隨著比賽即時顯示總桿數，造型猶如發球座的8時位置按把則用來重啟計時機制，於比賽結束時可重新將成績紀錄歸零。除了實用功能也兼具時尚運動風外型，白色、黑色與黃色3款錶均以鍍鋁碳纖維（Texalium®）打造而成，具輕盈且堅韌特性，整只錶僅重98公克。

▲HUBLOT Big Bang Unico Golf高爾夫腕錶白色鍍鋁碳纖維款，978,000元。

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