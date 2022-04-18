不只全素！營養師曝素食豐富選擇，「海鮮素」對身體好處多多

▲海鮮素近來成為飲食趨勢。（圖／Unsplash、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

越來越多人追求健康飲食，開始吃素，營養師高敏敏分享，吃素不一定只能吃菜，臨床上遇到越來越多海鮮素或養生素，其實素食比我們想像都還專業，近來已演變為對自我健康負責的態度，她強調除了純素食以外，還有許多素食種類，一起來了解！

#純素 (Vegan)

不吃任何肉類、不吃蛋、奶、五辛等，更嚴格的素食朋友，連生活上都會禁止自己使用動物製品，像是皮革等。

#蛋奶素 (Vegetarian)

蛋奶素是目前較普遍的素食種類，雖然不吃肉類、海鮮等相關製品，但會吃蛋類及乳製品，可以更細分蛋素食者或奶素食者。

#海鮮素 (Pescatarian)

平常會以素食為主，雖然不吃陸地動物，但會適時吃魚或海鮮，海鮮素某種程度有點像地中海飲食（多吃魚少吃肉+蔬菜），對身體的好處跟地中海飲食相當類似。但有痛風患者，因海鮮大多屬於高普林的食物並不適合。

#五辛素 (Buddhist Vegetarian)

不吃任何肉類，但可吃五辛，包括蔥、蒜、韭、薤、興渠。

#彈性素食 (Flexitarian)

大部分以吃素為主，少吃肉類，但不強制，飲食較隨緣。

#生機素食 (Raw Vegan)

不吃肉類、蛋、奶、加工製品，以及食材不經高溫處理（攝氏41度以上），讓食材保留原本營養。

#養生素食 (Macrobiotic)

以穀類和豆類為主、不吃加工製品，某些人偶爾會食用魚類和海鮮。

#每周一素 (Green Monday)

遇到星期一就會改吃素，響應Green Monday。

營養師高敏敏分享，若想要身體更健康，可以執行每周一素或彈性素食也不錯，身為營養師，只要對健康真正有幫助的飲食都支持，她強調只要多一點蔬果、少一點肉類，對健康好處多多。

若想實行吃素，建議一步一步做起，像是將大部分的蛋白質來源由紅肉替換成豆製品或白肉海鮮，每周規劃一兩天執行無肉菜單並堅持原型食材，去了解每種食物會帶給身體的好與壞，若你少吃肉卻多吃了更多加工食品，那麼對健康仍沒好處。