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開箱／三星The Freestyle百吋電視一手拿　免學習即開即用

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▲三星微型投影機The Freestyle以移動性來做主打。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

三星在今年1月美國CES消費性電子展中，發表旗下最新微型投影機The Freestyle，點出隨行娛樂的新趨勢，而僅短短3個多月，台灣官方就宣布在台上市的消息，適逢台灣疫情緊張、宅家經濟正要大熱的時刻，成為新上市家電亮點之一，首波開箱看這裡！

▲微型投影機The Freestyle。（圖／記者蔡惠如攝）

▲微型投影機The Freestyle。（圖／記者蔡惠如攝）

台灣電視市場銷售的台數，已隨著手機與平板的普及持續下滑，以往家中可能買上2台甚至更多電視，但現在手機平板可以追劇、螢幕也越發進步的情況下，許多人家裡僅有1台電視了，這卻催生出更多元的娛樂裝置出現，包括三星The Freestyle微型投影機，或是LG近期推出的閨蜜機。

▲微型投影機The Freestyle。（圖／記者蔡惠如攝）

▲微型投影機The Freestyle。（圖／記者蔡惠如攝）

▲包裝全採用紙質，內有充電線與插座、固定器。

▲微型投影機The Freestyle。（圖／記者蔡惠如攝）

▲微型投影機The Freestyle。（圖／記者蔡惠如攝）

▲微型投影機The Freestyle。（圖／記者蔡惠如攝）

▲投影面板上有簡易的操控鍵，蓋上半透明上蓋（中），還能做情境燈使用，機身側邊則有麥克風開關、HDMI孔與電源線接孔，開啟麥克風可做聲控。

The Freestyle的主要亮點，就是小巧易移動的外型，這可從包裝的箱子就能得知，三星近年持續發展自然材質的包裝設計，把廚房紙巾架擺在旁邊，更能顯示它的小巧，機身出現時更是僅有紙巾架的一半高度，將三星最新的GALAXY S22手機也擺擺看，還真的沒有大上多少。

▲微型投影機The Freestyle。（圖／記者蔡惠如攝）

▲與三星最新GALAXY S22相比只大上一點點。

▲微型投影機The Freestyle。（圖／記者蔡惠如攝）

▲大小跟捲筒衛生紙差不多，而且0.8公斤重量方便攜帶。

而其重量也僅800公克，確保了The Freestyle的移動應用性，投影呈現出的螢幕大小則依照距離而定，0.8公尺的距離可以投出30吋大小的螢幕，最大可投到100吋，而距離就必須拉長到2.66公尺，所以在出手前，確認家中空間的投影距離還是必要的，但The Freestyle小尺寸的設計會讓擺放方便許多。

▲微型投影機The Freestyle。（圖／記者蔡惠如攝）

▲可直接連線手機播放影片內容。

在這之前，其實跟許多市面上的微型投影機相同，The Freestyle主要特色則是針對家庭娛樂的結合，首先，它所附的遙控器上就有NETFLIX、Disney+等熱門串流平台的快捷鍵，只要按下開機鍵就能馬上追劇，幾乎不需要進行任何安裝設定，若想看有線電視，也能連線到家中電視做分享（僅限三星2017年後特定型號），當然也能分享手機等支援裝置的畫面。

▲微型投影機The Freestyle。（圖／記者蔡惠如攝）

▲微型投影機The Freestyle。（圖／記者蔡惠如攝）

▲透過APP連結，也可把手機當投影機遙控器使用。

分析一下The Freestyle的規格，採用的是目前DLP的主流顯示技術，畫質可支援至1080 FULL HD，亮度則是550流明，實測情況下，這樣的亮度包括晴天跟陰天，如果在白天開窗的情況下，需要在家中較暗的角落才能投放，但約莫在下午4點後的天光，就能看得很清楚了，此外設計在機身後方的風扇，表現優異，連續6小時的持續播放後，個人覺得機身的溫度仍是溫熱等級，且風扇運行的聲音也很小。

▲微型投影機The Freestyle。（圖／記者蔡惠如攝）

▲微型投影機The Freestyle。（圖／記者蔡惠如攝）

▲散熱風扇放在後方，運轉時聲音很小，即便人就在旁邊也不會影響到觀影。

此外，有鑒於它的攜帶性，可感受到三星針對內建偵測的校正技術相當不錯，在大多情況下幾乎在10至20秒內就能偵測並調正畫面，把投影畫面變成方形，當然有時家中會有一些畸零空間，或是牆面上有掛東西造成干擾，此時也可透過介面上的操作左右移動或縮小畫面，此外也能手動對焦與調整亮度等。

▲微型投影機The Freestyle。（圖／記者蔡惠如攝）

▲微型投影機The Freestyle。（圖／記者蔡惠如攝）

▲微型投影機The Freestyle。（圖／記者蔡惠如攝）

▲可直接針對細部進行手動校正，位置與縮放都可自由調整。

The Freestyle的介面是容易上手的，幾乎不用再做任何額外的學習，對三星電視使用者來說應該可以無接軌使用，只要搞定最初的連線設定，幾乎不用再安裝任何程式，但若是對於遊戲玩家而言，看慣精細的畫面跟講求反應速度的情況下，選擇螢幕產品會更好一點，The Freestyle較適合攜帶追劇或是投放畫面、照片來做使用。

▲微型投影機The Freestyle。（圖／記者蔡惠如攝）

▲介面設計簡單，即便是小孩跟年長者都很容易上手。

▲微型投影機The Freestyle。（圖／記者蔡惠如攝）

▲蓋上半透明上蓋，還可做情境燈飾。

另The Freestyle在家是需要連接電線來使用的，但為追求攜帶性，也有推出專屬的行動電池，連接在底座上即可提供2至3小時的使用時間，但機身本身不支援防塵防水，拿到戶外時要注意這點。

▲微型投影機The Freestyle。（圖／記者蔡惠如攝）

▲三星還推出防護套，不同顏色方便使用者自由搭配。

近期因台灣疫情升溫，許多家電業者也因應宅家經濟，推出不少療癒、紓壓與懶人清潔相關用品，就是要讓消費者在家中能過得更加舒服，除三星The Freestyle之外，石頭科技近期發表旗下旗艦掃地機器人S7 MaxV Ultra，不但有自動集塵，連拖地布與底座都可以自行清潔，使用者只要定期更換水箱與集塵袋即可，達到懶人家電最高規，售價59,999元。

▲石頭科技旗艦掃地機器人S7 MaxV Ultra、LG閨蜜機（圖／業者提供）

▲石頭科技旗艦掃地機器人S7 MaxV Ultra、LG閨蜜機（圖／業者提供）

LG近期也看準家中因疫情下，將變成複合式空間，在台推出可移動的StanbyME閨蜜機觸控式螢幕，也內建多款影音平台，搭載27吋觸控螢幕與內建電池，底座的輪子裝置能方便平移至家中其他空間，不需要連接電線，一次最多可使用3小時，其特殊設計支架讓螢幕可調整高度、旋轉幅度及橫直式調整，可連線手機畫面投放到螢幕中，未使用螢幕的狀況下也可當藍芽喇叭，售價30,900元。

▲石頭科技旗艦掃地機器人S7 MaxV Ultra、LG閨蜜機（圖／業者提供）

關鍵字：

三星, 開箱, 微型投影機, 投影電視, LG, 閨蜜機, 石頭科技, 掃地機器人

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