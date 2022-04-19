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金世正一扭腰S曲線太銷魂！　示範小資「勾引社長」上班穿搭

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記者王則絲／台北報導

韓女星金世正近期與男星安孝燮主演的戲劇《社內相親》爆紅，人氣也跟著水漲船高，近日她陸續在IG上釋出替代言服飾品牌所拍攝的春夏畫報，一套粉紫色織紋套裝造型下，金世正坐在沙發上側身一扭，銷魂S曲線立現，要「始祖鳥社長」怎麼抵抗？以下就來看看金世正示範小資女們實用的「勾引社長」上班穿搭。

▼金世正。（圖／翻攝自IG）

▼金世正。（圖／翻攝自IG）

▲金世正示範上班穿搭。（圖／翻攝自IG@clean_0828，以下同）

金世正於《社內相親》所飾演的食品研究員申夏莉，和許多人一樣都是天天上班打卡的小資女，雖然到辦公室後會換拖鞋，但她在劇中可說是完美示範了端莊不失禮、氣質卻不過於高調的上班穿搭。

這次為服飾品牌ROEM拍攝畫報，演繹數套職場上班穿搭，正是劇中的招牌風格，事實上金世正也在劇裡多次穿上該品牌的服裝出鏡。她穿上一套粉紫色的織紋套裝，以復古扣的上衣搭配包臀短裙，斜倚在沙發上不經意的扭出S曲線，撩人姿態也難怪社長毫無招架之力。

▼金世正。（圖／翻攝自IG）

▼金世正。（圖／翻攝自IG）

接著金世正也換上短袖的西裝褲裝，展現正經的一面，用腰帶巧妙束出腰線位置，拉長身形比例，同時也給人一種幹練的感覺；另外，選穿七分袖的西裝，再將袖子挽起來，則是能凸顯認真盡責的態度；偶爾想來點甜美的打扮，也可以參考金世正示範的浪漫碎花裙裝，難得的氣質裝扮肯定能勾起「社長」目光。

▼金世正。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

金世正, 社內相親, 上班穿搭

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