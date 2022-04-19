勞力士夯錶無預警停產！　羅志祥的溢價百萬錶也在列

▲羅志祥與可愛娃兒拍照所戴的勞力士綠松石藍色面盤Oyster Perpetual 41腕錶無預警停產，當時定價202,000元。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

長期關注的勞力士（Rolex）的「勞迷」眼尖發現，上市不到2年的彩色面盤Oyster Perpetual 41腕錶系列，被炒到上百萬元的綠松石藍、珊瑚紅與黃色面盤款式，近日竟悄悄從官網上消失，代表確定停產，同尺寸只剩下綠色款仍在線上，而尺寸31毫米的錶款仍保有綠松石色與綠色樣式，錶徑36毫米則有糖果粉紅色、綠松石色與綠色可供選擇。

▲PP去年底紀念與Tiffany & Co.合作170周年推出面盤為Tiffany Blue顏色的型號5711/1A-018 Nautilus精鋼錶。（圖／品牌提供）



勞力士Oyster Perpetual錶徑41款式最受時尚男女喜愛，包括女星安以軒、蕭敬騰都在推出的第一時間入手黃色面盤款式；而因去年底「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）與美國珠寶商Tiffany & Co.聯手，打造Tiffany Blue顏色面盤、型號5711/1A-018 Nautilus限量精鋼錶，引起收藏家追捧，讓近似Tiffany Blue面盤顏色的勞力士Oyster Perpetual 41綠松石藍面錶身價跟著水漲船高，定價20萬元的錶款竟溢價上百萬才有機會入手，男星潘瑋柏與羅志祥都有一只。

▲蕭敬騰與安以軒撞同款黃色面盤的勞力士Oyster Perpetual 41黃色面盤腕錶也已停產。（圖／翻攝jam_hsiao0330 IG）

Oyster Perpetual 41腕錶彩色面盤款聲勢大好之際，勞力士竟無預警讓最熱門的綠松石藍、珊瑚紅與黃色面盤款「畢業」，讓許多錶迷猜不透品牌的想法，有人慶幸買得早也買得巧，更多錶迷哀號二手或水貨市場又要炒高價了。

▲勞力士珊瑚紅面盤的Oyster Perpetual 41腕錶（左）已停產，綠色面盤款是同尺寸唯一仍在線上的錶款202,000元。（圖／品牌提供）

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