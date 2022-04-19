梵克雅寶40億珠寶襲台　同套項鍊與戒指巨鑽可互換展新貌

▲梵克雅寶展出200件總值約40億元的珠寶與腕錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）今起至23日舉辦高級珠寶展，打造猶如童話花園風格的詩意場景，展出總值約40億的200件傑作。氣勢非凡的項鍊以充滿驚喜的轉換式設計為主，搭配質量皆是上上之選的主石，多件作品身價上億元，包括鑲嵌42.86克拉祖母綠切割斯里蘭卡藍寶石的Maiolica鑽石項鍊、Sous les étoiles高級珠寶系列Halley可轉換式項鍊，後者的11.29克拉的艷彩黃鑽可與同套戒指的3.26克拉DFL級梨形切割白鑽互換位置，讓佩戴者自由搭配。

▲模特兒戴梵克雅寶中央鑲嵌42.86克拉祖母綠切割斯里蘭卡藍寶石的Maiolica鑽石項鍊，189,500,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）





▲模特兒戴梵克雅寶Sous les étoiles高級珠寶系列Halley可轉換式項鍊，主石是約11.29克拉的艷彩黃鑽、3.26克拉的DFL級梨形切割鑽石，153,500,000元。

梵克雅寶此次珠寶展最高價之作，為靈感來自Arpels三兄弟印度之旅的Étincelles d'émeraudes項鍊，共鑲嵌11顆哥倫比亞祖母綠切割祖母綠，可轉換成2條手環與2條項鍊，身價高達196,500,000元；同樣是祖母綠作品，但更帶有活潑氣息的Ceremony項鍊增加紫紅色藍寶石點綴，發想自羅密歐與茱麗葉的婚禮儀式，也呼應文藝復興時期風格，可變身為6款項鍊與1條手鍊。





▲梵克雅寶珠寶展此次最高價的Étincelles d'émeraudes可轉換式項鍊，鑲嵌11顆共重39.04克拉的哥倫比亞祖母綠，196,500,000元。





▲梵克雅寶來自羅密歐與茱麗葉系列的Ceremony項鍊，可轉換為6款項鍊與1條手鍊，122,500,000元。

除了重量級的個性寶石與別具巧思的轉換式設計，梵克雅寶經典主題與工藝作品也不斷推陳出新，大自然主題的花朵結合1933年研發的Mystery Set隱密式鑲嵌，一朵朵嬌豔欲滴的紅寶石花朵胸針吸引藏家目光；同為標誌性設計的Zip拉鍊項鍊、女人味的仙子與芭蕾舞伶胸針的全新設計也在台曝光。





▲梵克雅寶大自然主題的Red Poppy戒指（左）12,800,000元，運用隱密式鑲嵌技法的Fuschia紅寶石鑽石胸針37,100,000元。





▲梵克雅寶Fée Margot胸針（左）7,250,000元，Hortensia ballerina胸針6,700,000元。

甫於日內瓦鐘錶與奇蹟高級鐘錶展（Watches & Wonders）造成轟動的Lady Arpels Heures Florales腕錶，則是此次梵克珠寶展的人氣王，參觀者都想一睹整點時刻面盤上小花綻放與徐徐闔上的動態秀。下周接力登場的華麗珠寶錶秀，則由同屬歷峰（Richemont）集團的卡地亞（Cartier）接棒，屆時鉚釘造型的Clash〔Un〕limited全鑽錶、剛於錶展發表的Coussin de Cartier限量錶都會來台展出，讓貴客近距離鑑賞。





▲梵克雅寶會隨整點綻放花朵Lady Arpels Heures Florales腕錶，7,250,000元。





▲卡地亞Coussin de Cartier限量錶白鑽款與彩色寶石款各限量20只。（圖／卡地亞提供，以下同）

▲卡地亞Clash〔Un〕limited全鑽錶風格大膽摩登。

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