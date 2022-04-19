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蘭陽酒店住一晚不到1500元！直接升等「無敵海景房」還包餐超划算

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文／C編

想要放鬆舒壓，宜蘭是不錯的選擇，「Her森森」推出「蘭陽烏石港海景酒店1泊2食雙人平日券」，原價9000元、特價5999元，直接升等面龜山島海景房，2名6歲內孩童免費住，還直接包餐，等於4人只要5999元，一人才1499元，超級便宜。

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▲蘭陽酒店。（圖／Her）

▲蘭陽烏石港海景酒店1泊2食雙人平日券，原價9000元、特價5999元，點我購買

蘭陽烏石港海景酒店緊鄰宜蘭頭城烏石港，環抱東北角最美的海天一色，可俯瞰蘭陽平原的田野風情，遠觀烏石漁港的遼闊天際，坐擁蘭陽八景中：龜山朝日、巃嶺夕煙、西峰爽氣、石港春帆等4大絕美景致。

因為緊鄰烏石港，所以非常適合喜歡吃海產的人前往，可以一次享盡各種無敵海味，完全不需要去想要吃什麼，直接就可以在烏石港滿足，同時還有沙灘能夠在這裡戲水，是夏天帶孩子玩樂的好選擇，旁邊就是飯店，玩完就直接去休息，非常方便。

在房型的設計上，採用現代化的風格設計，一踏進房間就可以感受到滿滿的舒適度，木質調的設計、遠眺龜山島的海景房，光是在房間裡面就可以拍不少美照，1樓還有超美的藍天泳池，適合全家大小一起下水遊玩。

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▲蘭陽酒店。（圖／Her）

▲蘭陽烏石港海景酒店1泊2食雙人平日券，原價9000元、特價5999元，點我購買

「Her森森」推出「蘭陽烏石港海景酒店1泊2食雙人平日券」，原價9000元、特價5999元，升等面龜山島海景房，2名6歲內孩童免費住（含餐），等於最大可以有4人居住，一人只要1499元，不到1500元的價格，就可以住到高級的飯店，當然讓人心動。

關鍵字：

蘭陽, 烏石港, 酒店, 飯店, Her森森

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