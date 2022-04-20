德國turk雙耳鐵鍋下殺1988元　無塗層、導熱快，讓你下廚成癮

文／C編

都說了「工欲善其事，必先利其器」，在練就廚藝之前，擁有一只好鍋就贏在起跑點，不但能煮出美味的菜餚，更讓下廚的心情跟著好起來，「Her森森」推出「turk德國製熱鍛斜紋雙耳平底深鐵鍋28cm」，原價3680元、特價1988元，不到2000元就可以買到德國製鐵鍋，真的相當划算。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲turk德國製熱鍛斜紋雙耳平底深鐵鍋28cm，原價3680元、特價1988元，點我搶購。



turk工廠位於德國小鎮，堅持以傳統手工鍛造的工藝與精神，製作出品質良好、最原始樣貌的鐵鍋，因為耐用、堅固而聞名，其中熱鍛斜紋系列的「雙耳平底深鍋」，採用德國製造的鐵材料，原料精純，搭配百年鍛造技術製作而成。

因為使用良好的原料，因此使用起來堅固強韌，不挑爐具、鍋鏟、清洗刷具等等，表層沒有化學塗層，只要保養得宜就可以長久使用。全鍋採用熟鐵鍛造，擁有傳導快、保溫度佳的優點，可以使美味緊鎖在食材內，嚐得到最原味的鮮甜。

另外，鐵鍋的溫度穩定，可以讓食材均勻受熱，控溫度佳，不易沾鍋，搭配鍋底的斜紋設計，增加油脂及醬汁在鍋底流動，減少用油，調味更易完整沾覆，雙耳設計方便拿取、較深的鍋緣方便翻炒，而且不會過重，使用很方便。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲turk德國製熱鍛斜紋雙耳平底深鐵鍋28cm，原價3680元、特價1988元，點我搶購。



「Her森森」推出「turk德國製熱鍛斜紋雙耳平底深鐵鍋28cm」，原價3680元、特價1988元，一鍋就可以搞定煎煮炒炸，28公分的尺寸適合一家大小的用量，煮出美味的料理，當然是必買。