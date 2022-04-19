LINE FRIENDS親子牙刷萌翻天！　蛋殼莎莉上機身整個太療癒

▲LINE FRIENDS莎莉聯名電動牙刷。（圖／記者蔡惠如攝、飛利浦、星巴克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

繼去年熊大兔兔聯名牙刷掃遍整個超萌界之後，飛利浦果然沒讓我們等太久，今年LINE FRINEDS當家3花旦壓軸的小雞莎莉聯名來啦！為了再催一波療癒商機，最新的莎莉電動牙刷聯名款，還推出了之前討論度超高的「蛋殼莎莉」親子款，連父母看到這軟萌都會融化啦。

飛利浦今年總算讓LINE FRIENDS三個當家角色聚首，推出莎莉款的電動牙刷聯名產品，延續之前熊大兔兔聯名款的簡潔設計，結合機身凸顯角色風格，黃亮亮的莎莉讓使用者一早起來看了就精神抖擻，更有活力迎接整天忙碌的行程。

莎莉聯名的Sonicare音波電動牙刷，今年還加碼規格上市，比起去年聯名款2種震動頻率切換，莎莉聯名成人款還多了3種潔牙模式，包括清潔、亮白、護齦讓使用者可根據自身最想要的需求做選擇，而最特別的是以「蛋殼莎莉」為主題的兒童款音波電動牙刷，機身上方有白色蛋殼做裝飾，還有超可愛的專屬底座，根本連成人都會想要啊。

而兒童音波電動牙刷是專門為4歲至12歲口腔設計，內建2款清潔、輕柔雙潔牙模式，刷牙力道上比成人降低40%；輕柔模式力道更是比成人降低60%，專用迷你刷頭更適合小孩較小的口腔，刷頭頂部刷毛採磨圓處理，且搭配食用級的橡膠材質。

莎莉聯名牙刷成人款從4／18起在台販售，售價2,990元；兒童款預計將在4月底上市，目前價格未定。成人款刷頭單個售價為300元。

星巴克近期也與LINE FRIENDS聯名，針對4月份世界地球日推出多款限量商品，本次商品以熊大BROWN為主角，將其伴著地球喝一杯星巴克的可愛模樣，感覺是黏在熊大背上也是一種萌喔，其產品包括不鏽鋼杯與單杯提袋等「重複使用」的生活器具。

此外，一向熱銷的「提袋」品項，為呼應此次世界地球日聯名商品系列的主題氛圍，本次採用杜邦紙材質設計，更首度推出了鑰匙圈與多功能包，號召大家以此系列商品一起共愛環境，把環保時時放在心裡。