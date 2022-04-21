雅詩蘭黛「小棕瓶」用完10瓶！清爽但保濕超有感，難怪粉絲一生推

文／C編

美妝界有不少多年來都「屹立不搖」的神級單品，其中，雅詩蘭黛的「小棕瓶」就是不斷被推爆的精華液，因為它的質地水潤好吸收，重點是帶給肌膚的抗老能量跟潤澤度，讓人超級有感，難怪會一直深受粉絲喜愛。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲Estee Lauder雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露100ml，原價2980元、特價2940元，點我購買。



雅詩蘭黛的「小棕瓶」特潤超導全方位修護露，只要每到周年慶、母親節檔期，絕對是女孩必掃貨、囤貨的神級精華液，因為用了它對於肌膚修護立刻有感，明亮度、澎潤度通通一次升級，敏感肌膚用了也穩定，難怪女孩們會這樣愛它。

特潤超導全方位修護露以滴管的設計，擠出來是淡淡的奶茶色，一推開就是清爽的精華液質地，雖然不黏膩，但保濕度可沒有因此打折扣，反而可以帶給肌膚滿滿的潤澤感，重現肌膚年輕活力，細紋、乾燥脫皮通通Out，只要一罐就打遍天下無敵手！

「小棕瓶」的好用當然不是這樣而已，翻開美妝討論社團，通通都是一生推的留言，「小棕已成常備品，有折扣時一定囤，不然很不安心」、「小棕永遠摯愛名單」、「小棕真的用過回不去」、「小棕起碼用掉10罐」，可見真的很厲害。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲Estee Lauder雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露100ml，原價2980元、特價2940元，點我購買。



「Her森森」推出「Estee Lauder雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露100ml」，原價2980元、特價2940元，超值優惠價趕快囤貨，而且是新版的大容量包裝，絕對適合小棕粉絲入手，拿來厚敷都不會心疼。