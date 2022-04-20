「對社交沒興趣」星座 Top 3！　 第一名扮演空氣，享受高級獨處

▲「對社交沒興趣星座Top 3 」。（示意圖／翻攝自SBS IG）



記者鮑璿安／台北報導

只要面對面就要開始社交，讓不少人感到很疲憊，寧可下班回家耍廢，也懶得來商業尬聊，這些行為若是用星座解釋就容易多了，以下「對社交沒興趣星座Top 3 」，千萬別拉他們聚會，一個人很好！

Top 3 摩羯座

摩羯座不是不會社交，而是懶得進行無謂的社交，於是到了陌生場合，摩羯會自動切換成為高冷的形象，給人一種不要輕易接近的感覺，讓大家都覺得他們超難相處。而且摩羯認為花時間聚會很沒必要，還不如自己一個人享受獨處時間，更能夠好好充電一下。

Top 2 金牛座

金牛座不愛交朋友，嚴格來說也有點「社交恐懼症」，第一次見面金牛絕對是話少到不行的那一個，他們通常要多幾次見面才會慢慢展露自己真實的個性，否則一直有保護色存在，金牛也並不想被他人打破自己獨處的狀態，內心始終認為維持自己的步調很好。

Top 1 天蠍座

天蠍座恨透了社交，在聚會中經常會擔任空氣一般的角色，認為不要有存在感就是最好的存在，而且他們很懂得維持自己的神秘感，基本上不會跟外人有過多的交流，認為少數幾個知心的朋友就夠了，天蠍才不會跟外人掏心掏肺。

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