fb ig video ETtoday search mobile

「對社交沒興趣」星座 Top 3！　 第一名扮演空氣，享受高級獨處

>

▲星座 。（示意圖／翻攝自SBS IG）

▲「對社交沒興趣星座Top 3 」。（示意圖／翻攝自SBS IG）

記者鮑璿安／台北報導

只要面對面就要開始社交，讓不少人感到很疲憊，寧可下班回家耍廢，也懶得來商業尬聊，這些行為若是用星座解釋就容易多了，以下「對社交沒興趣星座Top 3 」，千萬別拉他們聚會，一個人很好！

Top 3 摩羯座

摩羯座不是不會社交，而是懶得進行無謂的社交，於是到了陌生場合，摩羯會自動切換成為高冷的形象，給人一種不要輕易接近的感覺，讓大家都覺得他們超難相處。而且摩羯認為花時間聚會很沒必要，還不如自己一個人享受獨處時間，更能夠好好充電一下。

Top 2 金牛座

金牛座不愛交朋友，嚴格來說也有點「社交恐懼症」，第一次見面金牛絕對是話少到不行的那一個，他們通常要多幾次見面才會慢慢展露自己真實的個性，否則一直有保護色存在，金牛也並不想被他人打破自己獨處的狀態，內心始終認為維持自己的步調很好。

Top 1 天蠍座

天蠍座恨透了社交，在聚會中經常會擔任空氣一般的角色，認為不要有存在感就是最好的存在，而且他們很懂得維持自己的神秘感，基本上不會跟外人有過多的交流，認為少數幾個知心的朋友就夠了，天蠍才不會跟外人掏心掏肺。

►「天生獨立星座」Top 3！　第一名不靠男友，天大的事自己搞定

►「晚婚更幸福」星座Top 3 ！　冠軍被動久了，一等到就是真愛

►網瘋傳「鬱金香心測」超神準！　選一朵花看出你的理想愛情

關鍵字：

星座, 運勢, 天蠍座, 摩羯座, 金牛座, 社交

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

有責任感、最值得信賴的5大星座！Top 3平時看不出，其實很有GUTS

有責任感、最值得信賴的5大星座！Top 3平時看不出，其實很有GUTS

新垣結衣新照曝光被指「婚後崩壞」　高髮際線＋老氣套裝飄嬸味

新垣結衣新照曝光被指「婚後崩壞」　高髮際線＋老氣套裝飄嬸味

辣椒也入榜！營養師曝6款「超級燃脂食物」，幫你消除肚子一圈肉

辣椒也入榜！營養師曝6款「超級燃脂食物」，幫你消除肚子一圈肉

蘭陽酒店住一晚不到1500元！直接升等「無敵海景房」還包餐超划算 最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎 夏綠蒂與媽媽穿「母女裝」萌翻網！凱特高衣Q「舊衣重穿」再添一筆 勞力士夯錶無預警停產！　羅志祥的溢價百萬錶也在列 LINE FRIENDS親子牙刷萌翻天！　蛋殼莎莉上機身整個太療癒 戀愛中容易忽冷忽熱的3大星座！Top 1心思敏感情緒化，一難過就不理人 皮膚科醫師教「正確洗頭方式」　7大清潔護理觀念你知道幾個？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面