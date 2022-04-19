營養師曝「素料熱量排行榜」，點出吃素反而胖「4大原因」

▲吃素重口味，反而攝取更多熱量。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

越來越多人重視健康飲食而改為吃素，但大家總有一樣的疑問，為什麼吃素好像沒有比較瘦？營養師高敏敏分享，素料中的熱量和鈉含量須注意，只要加工過度就會使熱量提升，要怎麼吃才健康，一起來了解！

吃素的人除了攝取蔬果，素料更是少不了，營養師高敏敏指出，素料常用蒟蒻、榖類澱粉再加工製成，若是加工過度，熱量和鈉含量就容易超標，因此如何挑選更為重要。

▲常見素料熱量排行榜。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

從營養師的熱量列表來看，麵輪每100g的脂肪居然高達40.5g，而衛福部建議每日脂肪建議攝取量為20-30%，假設以一天能吃2000kcal的成人來說，最多只能吃400-600kcal的油脂，而600kcal的油脂約為44.4-66.6g左右，一份麵輪就以超過一天能攝取的油脂量。

除了油脂，鈉含量也要注意，衛福部建議成年人的每日鈉總攝取量不宜超2400mg（＝6g的鹽），高血壓患者尤其該留意攝取量。

高敏敏也進一步指出，有時候吃素會越吃越胖，不外乎是以下4種原因：

▲油炸烹調方式，熱量驚人。

#蔬菜炒太油

為口感好吃，常用油炒、油炸、勾芡、淋醬等。

#蛋白質品質差

蛋白質是身體主原料，動，物、植物的必需胺基酸種類不同，若吃素沒有注意蛋白質間的搭配互補，很容易讓胺基酸不全面讓身體無法健康運作。

#脂肪酸不平衡

長期好油壞油比例失衡，身體易發炎更容易肥胖、水腫。

#重鹹重甜熱量高

常用糖醋、紅燒、醬料來調味 高糖會轉化成脂肪囤積、高鈉易水腫。

她也建議想要健康吃素的朋友，可以遵循以下吃法：

1.深色蔬菜＋菇藻：維生素更充足。

2.豆類＋穀類：蛋白質更均衡。

3.多原型、少加工：避免加工素肉食品。

4.多食材種類：增加獲取各營養素及植化素機會

5.用油常變化：烹調油應視烹調方式交替使用。

6.適量補充核果類：豐富油脂可以補充人體所需熱量，像是腰果、杏仁等核果類都很不錯！

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