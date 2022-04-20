試・開箱／網友一生推的睫毛膏竟才295元！輕鬆刷出「太陽花睫毛」

記者李薇／台北報導

想要完成一個完美的妝容，總是需要很多單品來完成，以下就推薦幾款好用的美妝單品，都是實測多天、真的好用的單品，讓妳完全不用擔心踩雷。

CAROME 絕不暈染眼線液 ＃黑色，售價650元

這款由日義巴西三國混血潮模「福住明美」創立的品牌CAROME，最近剛剛登陸台灣，有一系列的眼影蜜、睫毛膏等等，其中，絕不暈染眼線液在日本被稱為「斷貨系美妝」，因為真的太好用，一上市就被搶光，不僅液體防水，大哭都不會讓它暈開，筆芯更是相當細緻，可以描繪出精緻的眼妝，而且不會斷水，一筆畫的出水量都剛剛好，不會過濕或是過乾，出水量穩定。

CANMAKE 睫毛復活液 ＃黑色，售價295元

CANMAKE一直以來都是開架彩妝中，很受到歡迎的品牌，因為單品價格不高，東西又好用，因此擁有大批粉絲，這款睫毛復活液也早就是很多人大推的單品，有出透明、黑色跟棕色款，細緻的梳子狀刷頭，可以抓出細小的睫毛，從根部刷起會讓睫毛瞬間變得超長，而且捲翹度表現也很好，新手也不容易刷出蟑螂腳，而且膏體也不容易暈染。

ANASTASIA BEVERLY HILLS Skinny Brow Pencil ＃Medium Brown，售價850元

有在關注歐美彩妝的人就知道，ANASTASIA BEVERLY HILLS以眉彩單品聞名，旗下的眉筆、眉粉、眉膠都超級好用，這次要推薦的是纖細眉筆系列，細緻的係線條，隨筆附贈的眉梳可以讓眉彩更加完美地呈現出來，看起來更為自然，目前品牌尚未進台灣，但可以在Sephora官網買到。

I’M MEME 我愛星鑽光寶石眼影 ＃01落日星鑽，售價350元

韓系妝容近年很流行大顆的亮片，均勻地灑在眼影中央，製造出閃閃淚光的感覺，這次試用了I’M MEME的我愛星鑽光寶石眼影，覺得兩色的搭配非常實用又簡單，輕輕鬆鬆就可以製造出韓妞感的眼妝，其中最推＃01落日星鑽，以紅色調為基底，搭配細緻的閃鑽，可以呈現出波光粼粼的眼妝，大顆的亮粉黏著度算是中等偏高，偶爾會掉一兩顆，但整體來說算是蠻好用的。