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跟著畫五官立體感激增！最新「3款眉彩範本」出爐

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▲▼眉彩範本 。（圖／翻攝自IG/IU、金世正）

▲依據臉型挑選適合眉型，提升五官立體感。（圖／翻攝自IG/clean_0828、dlwlrma、品牌提供以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

佩戴口罩已成為生活常態，第一印象也在眼神瞬間定格，除了眼睛有神，眉毛有型更濘讓人留下深刻印象，不刻意改變原生特質，擅用既有優勢，藉由髮色、眉色、眼妝的連結，提升五官立體感，KISSME提出3款流行眉型範本，跟著畫就沒錯！

▲▼眉彩範本。（圖／品牌提供）

#清新仙氣眉

些許的眉型及色彩變化更能凸顯出臉蛋優勢，先用眉筆輕繪出自然眉型，與眉梳梳理毛流後，搭配眉彩餅填補空隙、將邊界線條柔化；最後使用帶有些許冷灰色調的霧灰棕色眉彩膏，呈現輕柔的灰霧眉色，使五官輪廓自然浮現。

▲▼眉彩範本。（圖／品牌提供）

#蓬鬆圓弧眉

臉型若不特別纖瘦卻也沒有明顯臉部線條輪廓，利用適當眉峰、自然微彎圓弧線條的拱型眉，拉長圓形臉的視覺比例，建議使用眉彩膠筆順著天生眉型輕繪勾勒，搭配眉彩餅填補稀疏空缺；最後以眉彩膏均勻毛色，自然增加視覺濃密感，色彩上可選擇較淺色的自然棕色。

▲▼眉彩範本。（圖／品牌提供）

#俐落個性眉

亞洲人的眉骨普遍較為平緩，自然不過於高挑的眉峰更加適合亞洲人的臉形，凸顯五官立體與深邃感。使用眉筆勾勒出俐落眉型，梳理毛流後，搭配眉彩餅填補空隙，以眉彩膏作為最後一道防護，一刷速乾定型不脫妝。

▲▼眉彩盤點。（圖／品牌提供）

▲KISSME 持色自然柔霧眉筆，350元。

▲▼眉彩盤點。（圖／品牌提供）

▲INTEGRATE 繪型持色兩用眉粉筆，2色，300元。

▲▼眉彩盤點。（圖／品牌提供）

▲CHIC CHOC 立體美型眉筆，3色，780元。

▲▼眉彩盤點。（圖／品牌提供）

▲MAYBELLINE 新一代宛若真眉柔霧塑型眉膠筆，2色，435元。

▲▼眉彩盤點。（圖／品牌提供）

▲KISSME 專屬型色眉彩膏R，320元。

關鍵字：

眉毛, 眉彩範本

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