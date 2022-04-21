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早八也要帥帥出門！男大生一週「春天穿搭」提案　長袖配短褲更有層次感

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文／Dappei

雖然說隨手拿件衣服跟褲子做搭配貌似容易，有時卻礙於擔心穿起來會過於單調，或者無法穿出腦海中帥氣的模樣而感到苦惱；隨著白天氣溫逐漸升高，夜晚時而涼冷的多變，要在悶熱的島嶼氣候裡營造層次並確保入夜後不著涼更是困難。今回 Dappei 整理出五種適合春季的不同風格造型提案，搭黨們若覺得沒有靈感不妨參考看看吧！

Mon. 街頭工裝 Look

剛離開舒適的假期，就以硬派感較強的街頭工裝 Look 對抗憂鬱星期一吧！有別於較有成熟感，以工作靴來完成工裝風格的搭配方式，男大生不妨以散發休閒感的球鞋或帆布鞋取而代之，不僅在視覺上更顯青春，也讓硬派的工裝造型更加平易近人。像是下圖型人以刷舊感的灰色吊帶褲搭配帶灰調的藍色寬鬆短 Tee 及棒球帽，最後則以藍灰色帆布鞋完成整身工裝造型；特殊的色系為復刻的經典工裝 Look 注入年輕、流行元素，而將褲腳反摺及棒球帽的搭配則在視覺上彰顯率性的街頭感。

▲以硬派感較強的街頭工裝對抗憂鬱星期一（圖／1 2

Tues. 率性 Outdoor Look

融合戶外與城市機能的 Urban Outdoor 風格至今仍未退燒，若平日也想體驗假期從事戶外活動的自在，不妨在日常搭配時添加機能感單品、配件；像是簡單以寬鬆短Tee搭配機能感的尼龍長褲，褲款立體的口袋設計使得整身造型更有層次，而帶黃調的卡其色則突顯上身的藍色，鮮明的對比在視覺上給人簡單又不單調的印象，加上以同為尼龍材質的漁夫帽當配件，呼應褲款機能感的同時也讓穿搭更完整。

▲ Urban Outdoor風格至今仍未退燒（圖／1 2

Wed. 好感小清新 Look

當天氣逐漸變熱，能展現清新感的選色能給人舒服的好印象；當前兩天都著用了酷帥感的風格，星期三就以清新且帶氣質的淺色襯衫作搭配吧！而以春天來說，想透過單品剪裁打造層次感最快的方式之一，便是以長袖搭配短褲，藉由短 Tee 外罩襯衫或外套讓視覺更豐富，加上襯衫鈕扣扣起的位置不同也能展現不同的氛圍；綜上來說，「上長下短」的搭配方式比起短袖搭配長褲更顯層次感，搭黨們不妨試試。

▲星期三就以清新且帶氣質的淺色襯衫作搭配（圖／1 2

Thurs. 日系 City Boy Look

若你是喜歡日系風格的搭黨，比起知性的文青風格，偶而不妨試試講究穿搭舒適感與質感的 City Boy 造型吧！像是在上、下身單品選用微寬鬆的版型讓視覺上多了分愜意；上身在襯衫外隨意綁上不同色襯衫的搭配技巧，不僅能修飾肩線，還能讓造型更有層次感，而下著的微寬鬆綠色長褲則讓色系的 One Tone 感更完整。值得一提的是，若你穿膩平時的布鞋，不妨試試 City Boy 們經常著用的鞋款，像是帆船鞋或樂福鞋，皆能提升整體氣質。

▲City Boy講究穿搭舒適感與質感（圖／1 2

Fri. 復古混搭 Look

將時下流行元素與復古單品做混搭便能讓人耳目一新，因此若覺得難以撐起古著造型，不妨嘗試在穿搭裡融入些許復古單品來讓造型更具變化。像是左圖型人的街頭打扮，上身著用 90 年代流行的橄欖球衫，下身則搭配街頭風格的卡其褲與板鞋；特別的是，鞋款的黑白格紋與橄欖球衫的黑白條紋相呼應，襯托出搭配者對細節的用心，而螢光色毛帽則點亮了整身造型，這套街頭與復古的混搭完美呈現出穿衣風格的不設限。

▲以時下流行元素與復古單品做混搭（圖／1 2

Dappei 結語：

還在衣櫃前猶豫許久依然不知道要穿什麼嗎？希望透過本次的男大生春天一週穿搭提案，能為各位爭取到早晨的多睡幾分鐘！

文字編輯：Yei

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 大學生, 穿搭

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