妮可基嫚羽毛裙被譏像「火雞」　安雅純白禮服「1亮點」美翻贏了

記者王則絲／外電報導

54歲女星妮可基嫚（Nicole Kidman）與安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）日前出席史詩電影《The Northman北方人》於洛杉磯首映會，兩人盛裝出場，妮可基嫚一身黃色禮服綴以粉色羽毛，華美而高貴，卻有網友歪樓說像「火雞」；安雅則是以純白禮服現身展現一貫的靈動仙氣，頸上的珍珠領片飾品更是點睛之筆，美翻紅毯。

▲（左）安雅泰勒喬伊、（右）妮可基嫚出席電影首映會。（圖／翻攝自IG@nicolekidman）



妮可基嫚於首映會上穿著一襲PRADA的訂製禮服，黃色的長禮服下方飾有珠繡，兩側手臂則有粉色的羽毛點綴，垂墜剪裁凸顯她的纖瘦狀態與180公分的高挑身形，高貴典雅映襯成熟女人味，不過不少網友認為這次造型小失誤了，表示顏色的色調上略顯老氣，且羽毛的部分令他們聯想到「火雞」，「像某種毛沒拔乾淨的鳥類」。

▲妮可基嫚PRADA禮服造型。（圖／翻攝自IG@nicolekidman）



紅毯常勝軍安雅泰勒喬伊沒讓大家失望，當天她穿上DIOR 2022秋季的純白色禮服，些微的收腰勾勒出比例與精神，簡潔素雅、瀰漫飄飄仙氣，而安雅也特意將頭髮綁成辮子披在身後，以凸顯頸上的飾品亮點，同時扮演著項鍊與領片的角色，古典的鏤空設計上鑲滿珍珠，成為這回絕美造型的關鍵亮點。

▲安雅泰勒喬伊出席首映會穿著DIOR純白禮服。（圖／路透）



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