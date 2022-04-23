男生春夏必學超降溫「背心穿搭」　3個小技巧不再被說像阿伯

文／Dappei

對於有在健身或是追求造型感的搭黨們來說，想必炎熱的春夏一定要來幾套無袖背心穿搭！然而，除了搭配棉褲的休閒風格，無袖背心只要材質、版型、設計挑選得宜，不僅能彰顯身材優勢，酷帥的視覺效果還能打破背心穿起來邋遢、像阿伯的迷思。今回就跟著 Dappei 一起來看看如何透過背心展現涼爽又有型的穿搭吧。

＃高磅數、特別材質款式更吸睛

對初嘗試背心單穿的搭黨們來說，最好上手的除了球衣無非是棉質的無袖背心，而若想以球衣作為上身主視覺，希望看起來跳脫運動感，不妨試試在球衣內搭配寬鬆的白 Tee，並於下著選用微寬鬆的丹寧褲，再加上合適的帽款及古巴項鍊就能復刻早期美國街頭流行的嘻哈風格。倘若想嘗試棉質背心，不妨以偏合身的無袖背心搭配刷破牛仔褲，整體給人不羈的帥氣感，加上墨鏡、靴款的搭配，雖然簡約卻氣場十足。

▲棉質的無袖背心最好上手。（圖／pinterest）

＃當內搭更顯休閒、有型

若想嘗試80、90年代十分流行的坦克背心卻擔心難以駕馭，不妨參考型人將坦克背心做為內搭，並於坦克背心外搭配襯衫、針織單品、西裝外套 ⋯⋯ 等易顯氣質的單品來平衡坦克背心的居家感。以男大生來說，不妨試試這套穿搭，在全身以白色為主視覺的造型中，透過背心外搭異材質短袖增加層次感，襯衫扣子全開的方式則讓人感受到悠閒的率性，搭配同色系的直筒褲並繫上腰帶區分上下身，不僅讓身形比例更好且緩和了整體的休閒感，加上短項鍊、墨鏡的搭配使得造型更完整。

▲把背心當內搭更有型。（圖／pinterest）

＃透過配件營造滿滿街頭感

若你是較怕熱的體質而想嘗試單穿坦克背心，在挑選時應盡量選用合身的款式，且比起平面的棉質款式，有織紋設計的布料更能避免視覺上像阿伯，另外，也可透過帽款、項鍊 ⋯⋯ 等配件的搭配轉移視覺焦點，讓整體更加有型。像是以坦克背心搭配今年再度流行的低腰褲款，而搭配 Adidas 經典的白鞋與森林綠色的老帽營造復古的美式街頭風格；特別的是，型人以耳罩式耳機當作配件不僅兼具功能性，更提升整體的街頭感。

▲加上配件營造滿滿街頭感（圖／1 2）

Dappei 結語：

雖然許多人都覺得要把無袖背心穿得好看取決於臉或身材，不過只要搭配的單品、配件適合自己，能讓你獲得自信，就會在視覺上讓人感受到魅力。

文字編輯：Yei

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