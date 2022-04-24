「百慕達短褲」一件帥過整個夏天　4個穿搭提案正式感、休閒風都適合

文／Dappei

隨著夏季的腳步越來越近，台灣潮濕又悶熱的氣候更加顯著，想以長褲完成造型而必須忍受炎熱的天氣簡直一大挑戰，但若換上短褲又擔心是否過於輕鬆而難以穿出俐落的感覺。如果你也有相同的困擾，別擔心！相信看完本次 Dappei 的「百慕達短褲」搭配提案，不僅能優化腿部比例，無論搭配正式感單品或休閒造型還很適合，入手幾件就能讓雙腳放風又不失帥氣，就讓我們一起看看能有什麼造型變化吧！

1. 搭配休閒上衣更顯質感

源自於20世紀駐紮在百慕達地區的英國軍官，因難以忍受當地炎熱的氣候，故突發奇想將制服長褲從膝蓋處剪下並向上反折，搖身一變成為長度位於膝上 2～3 公分的「百慕達短褲」，爾後經商人將材質改良，西裝面料、毛呢材質、棉質 ⋯⋯ 等變化讓這款短褲足以因應正式與休閒場合，修身的版型使它大受歡迎，很適合夏季喜歡著用短褲而想在視覺上更具質感的搭黨們。即便是簡單搭配素面衛衣或是在上身選用有設計感圖案的短Tee，並將上衣紮進百慕達短褲裡，視覺上便更顯俐落，也將休閒與正式拿捏的恰到好處。

▲百慕達短較搭配休閒上衣更顯質感（圖／1 2）

2. 搭配襯衫展現清新

現今的百慕達短褲已不再嚴格講求長度落在膝上 2～3 公分處，設計上也融入更多的元素，因此在著用時更能展現豐富的搭配可能性；像是以腰間有綁帶設計的水泥灰百慕達短褲搭配古巴領直條紋襯衫，短褲的抓皺為視覺增加層次與變化，淺色襯衫及草編紳士帽、皮質拖鞋等休閒單品，都讓造型多了分清新的渡假vibe。此外，選用丹寧布料的百慕達短褲，且將襯衫作為外套使用並以斜肩包作爲配件的搭配方式，青春洋溢的視覺效果充分展現百慕達短褲實搭的一面，喜歡日系簡約感的男大生不妨試試。

▲搭配襯衫展現清新日系感。（圖／1 2）

3. POLO 衫搭出輕復古

比襯衫少了些正式感的POLO衫經常在復古風格的穿搭中出現，而這款單品用來搭配百慕達短褲亦毫無違和感，隨著 POLO 衫材質不同還能呈現截然不同的樣貌！選用版型較合身的黑色POLO衫搭配百慕達短褲，讓同色系穿搭更有變化，而水兵帽則添加幾許復古風味，腳下的皮質流蘇拖鞋更在視覺上多了日系職人感；值得一提的是，為了在一身黑中更有層次，型人以白色小包、黃色長襪製造亮點，也讓整體造型不那麼沈悶。

▲POLO 衫搭配百慕達短褲亦毫無違和感（圖／1 2）

4. 街頭感的 Smart Casual

喜歡在街頭造型中融入正裝元素的搭黨們，比起西裝短褲不妨嘗試版型更舒適的百慕達短褲來做搭配，像是型人以黑色百慕達短褲搭配寬鬆的灰褐色千鳥格西裝外套，修身的褲型使得上身的寬鬆感不會壓縮到整體比例，更讓One Tone 的造型更富變化；而黑色的跨肩包不僅讓造型更有層次感，背在較高的位置也平衡了被西裝外套衣長拉低的上身比例，增高的高筒帆布鞋則讓整體在視覺上顯得高挑，完美展現如何善用配件來打造穿搭好比例。

▲善用配件來打造穿搭好比例（圖／pinterest）

Dappei 結語：

百慕達短褲除了能兼顧休閒與正式感，修飾腿部比例的版型還能帶出輕成熟的質感，隨著與不同單品搭配，還能與各式風格相輔相成，今年換季就靠這件帥過整個夏天吧！

文字編輯：Yei

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