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食物也需要斷捨離！營養師教「減法飲食」　5大地雷食物先避開

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▲▼ 營養師教減法飲食　斷捨離5地雷食物 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師提醒飲食也該「斷捨離」，從避開地雷食物開始。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

大家都聽過居家空間、衣櫃的斷捨離，但你知道飲食也需要斷捨離嗎？知名營養師高敏敏表示，每天吃下的食物，可以幫助獲得營養所需，但不是所有的食物都對身體有益，她就分享飲食版「減法生活學」，教大家從斷捨離5大地雷食物到補充最缺乏的4大營養，減掉不必要負擔，選擇更少但更好的飲食，讓身體更快樂。

▲▼ 營養師教減法飲食　斷捨離5地雷食物 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

減法飲食生活第一步，遠離以下五大地雷食物。

＃油炸食品

高溫會破壞食物營養，油炸讓食物轉變成高熱量，增加肥胖、心血管疾病、癌症風險。

＃醃漬物

衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超2400mg，也就是＝6g的鹽，而像是鹹菜、泡菜、蜜餞、罐裝豆腐乳等，這些高鈉量食物都很容易超標，太常吃不只會增加高血壓風險，還可能導致腎臟負擔。

▲▼ 營養師教減法飲食　斷捨離5地雷食物 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃加工肉品

臘肉、火腿、香腸等加工肉品，在醃製、發酵、煙燻、加強風味或增加保存期限的加工過程，會使致癌的化學物質增加，吃多了容易對腸胃造成負擔，不僅影響身體代謝循環，還可能增加罹患大腸癌風險。

＃碳酸飲料

汽水、可樂裡面都含磷酸、碳酸，易妨礙鈣吸收、增加鈣流失的可能，加上含糖飲料高糖高熱量卻沒有營養，也是營養飲食上不建議的。

▲▼ 營養師教減法飲食　斷捨離5地雷食物 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃燒烤

肉類經過高溫燒烤容易產生變化，釋放出致癌物質，對身體來說是很大的負擔，建議偶一為之，適時適量。

▲▼ 營養師教減法飲食　斷捨離5地雷食物 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

除了避開不健康飲食雷區，還要補充最缺的營養，才能達到真正的營養均衡，因此，減法飲食生活第二步就是選擇4 大營養食物。

＃鈣

鈣是國人攝取狀況最不足的營養素，高敏敏強烈建議大家每天都要吃夠2份乳製品，像是鮮奶、優酪乳、優格、起司中，都有豐富的鈣質，而有乳糖不耐症者，可以改喝優酪乳，因為優酪乳裡的乳糖已轉為乳酸，反而可以減輕消化道的負擔。

＃維生素D

現代人放假就窩在沙發上當顆馬鈴薯，建議多出門走走，補充身體最不足的維生素，每天適量日曬5～15分鐘，有助於維生素D合成、強健骨質。

＃天然好菌

腸胃好、消化好，身體的循環代謝自然好，身體負擔也能隨之減輕，而想要補充好菌，優酪乳是非常好的選擇。天天一瓶優酪乳，能幫助改善消化道機能、啟動好的代謝循環，同時還能補充每日所需的鈣質、優質蛋白質，挑選優酪乳時，記得選擇有國家健康食品認證的產品，喝起來更安心。

▲▼ 營養師教減法飲食　斷捨離5地雷食物 。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃膳食纖維

多吃天然蔬果＋未精緻穀物，膳食纖維可以改善腸環境，減少便秘並加速身體中廢物的代謝。

高敏敏最後也補充，地雷食物熱量常會超出人體所需，或是沒有提供應該補充的營養素，建議還是要適可而止，不是說不能吃，而是要先懂得均衡飲食，攝取到足夠的營養，再來適量享用，減輕帶給身體的負擔，讓身體更快樂。

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關鍵字：

飲食, 食物, 斷捨離, 減法, 建議, 營養素, 營養師, 高敏敏

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