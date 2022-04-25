細節控偷偷收藏的4個「白T品牌」　親膚、磅數足單穿就有高質感

文／Dappei

面對逐漸悶熱的天氣，衣櫃裡常備幾件白 Tee 便能有效對抗炎熱的夏天，尤其在難以做層次搭配的氣候，單穿一件具有質感的白 Tee 既能在視覺上達到簡約的清新感，上身舒適的著用感也會讓人神清氣爽。而白 Tee 挑選上最忌諱的莫過於著用時布料過透、容易泛黃及領口易鬆；為了避免穿著時發生上述窘境，今回 Dappei 要來推薦四家親膚、磅數足又能穿很久的白 Tee 品牌，若還沒試過不妨下次加入購物車吧！

1. Good On

成立於 1997 年的日本 T-shirts 品牌 Good On，該牌的白 Tee 除了純白的款式外，還有自然白及米白供選擇，且每季的顏色染製也隨著流行度而有些許變化；以耐穿度來說，該牌為了延長單品使用壽命，而在領口、袖口處皆細心縫製，更以相同的布料滾邊包覆於肩線處，使得維持肩線位置的同時不失質感。特別的是，該牌的 T-shirts 顏色會隨著洗滌次數會出現如同牛仔布料色落的現象，使得每個人的 T-shirts 都能呈現獨一無二的視覺感受。

▲日本T-shirts 品牌Good On（圖／IG@good_on_official）



2. CLAP

CLAP為台灣專門生產白 Tee 起家的品牌，從該牌官網的用心設計便能看出對於品質的信心與要求；不只以白 Tee 的磅數與透度引領消費者選購，更透過分析身形、搭配場合或風格來讓人更容易找到適合自己的款式。由於該牌的白 Tee 磅數選擇多樣，若喜歡輕薄透氣感或是想做為內搭使用可以選擇較低磅數的款式，在避免不過透的同時也不必擔心高磅數會造成悶熱或臃腫感。值得一提的是，CLAP 家的白 Tee 都是採用車縫針距 12 針的技巧，不只讓單品更具質感，也不易因洗滌而使版型變形。

▲CLAP為台灣專門生產白Tee起家的品牌（圖／IG@clap.tw）



3. P.B.P

若你是對於著用親膚感十分注重的搭黨，那麼由穿搭YouTuber那個矮子 Kevin 所成立的服裝品牌 P.B.P 所研發的口袋白 Tee 一定很適合你；該款白 Tee 為了增加著用舒適感，而在純棉面料中加入高磅數的夾滑棉來讓上身感受更加柔順、舒適，此款白Tee版型寬鬆十分適合喜歡街頭風格的搭黨們搭配使用。值得一提的是左胸口的大口袋採用側開式設計，此細節不僅增加取物便利性，更使看似普通的單品加分不少。

▲穿搭YouTuber那個矮子 Kevin 所成立的服裝品牌P.B.P（圖／IG@pbp_inc）



4. United Athle

說到高CP值的素Tee，來自日本的United Athle絕對是榜上有名；該牌的素 Tee 不僅顏色眾多，磅數更是從5.6 oz到10 oz都有；若擔心磅數太高在夏季穿不習慣，最受歡迎的 5.6 oz／17支棉款式厚度適中又不會透光，足以滿足想單穿的需求，且該牌也在領口設計上採用雙層縫製的技法來增加耐穿度，實惠的價位無論外出或在家穿都很適合！此外，若覺得白 Tee 較無變化，也可選擇有胸前口袋設計或亨利領款式來讓造型更豐富。

▲United Athle擁有高CP值（圖／IG@united_athle）

Dappei 結語：

白 Tee 的挑選一直以來都是門學問，根據身形、搭配喜好的不同，即便都是高磅數、不易透的材質，隨著版型剪裁不同而在每個人身上也將呈現不一樣的視覺效果；想找到適合自己的白 Tee 無非透過多嘗試來尋找，希望以上幾個白 Tee 品牌推薦能讓搭黨們有更多選擇。

文字編輯：Yei

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